UdineTossica Exxx…Polzive!!! Veleni sul comune con più indagati del NordEst. Raggi revoca la selezione alla Net. Spunta il nome di un ex calciatore. Manifestazione contro assessore Battaglia. Esclusivo.

Nubi sulla Net. Furono i sindaci della bassa per primi a sollevare il problema dell’anomalìa della selezione di un direttore amministrativo in luogo della figura del direttore generale coi requisiti del precedente Fuccaro. Purtroppo avevano ragione alla luce della revoca della selezione del direttore pubblicata oggi sul sito della società. Ed è il caos. Un altro caos e un nuovo bando. Sembra che Fontanini e i suoi ruffiani abbiano scambiato il municipio per un’agenzia privata di magheggi temporanei. Dopo lo scandaloso caso delle mense scolastiche, spunta un altro giallo dalle tinte forti che fa il paio con l’ocra del PastoMarcio. Il presidente della Net, l’indagato Mario Raggi, ha revocato, senza motivo, l‘avviso di selezione per l’assunzione del direttore di Area Amministrativa pubblicato il 9 giugno scorso. Una revoca cui gli addetti ai lavori non sanno darsi spiegazioni giacchè i requisiti erano facilmente abbordabili. Eccoli: “laurea vecchio ordinamento o magistrale (omologa), in Economia e Commercio e/o Economia Aziendale e/o Matematica e/o Matematica Applicata. Esperienza nell’ambito dei processi amministrativo/contabili e del controllo di gestione ed ha preferibilmente già ricoperto posizioni analoghe. La risorsa si occuperà della supervisione/gestione dell’Area Amministrativa (Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione, Tariffa, Affari Generali e Legali, Risorse Umane) e delle risorse ad esse afferenti. Assumerà i poteri, la cura e la responsabilità connessi alla figura del Datore di Lavoro individuati dalle leggi vigenti. I poteri, la cura e le responsabilità per la propria Area di competenza saranno oggetto di espressa procura conferita dal Consiglio di Amministrazione”. Secondo fonti interne alla Net gli aspiranti non avrebbero avuto le credenziali per dirigere la società. Purtuttavia corre voce che il pretesto della carenza di requisiti sia stato scomodato per sistemare una figura molto vicina al presidente indagato Raggi. Si vocifera di un perito industriale, ex calciatore, un dipendente quadro della spa privo di titolo universitario che potrebbe venire incaricato del ruolo di direttore pur essendo senza laurea. Un letamaio friulano ormai consolidato nel comune col più alto numero di indagati del Nord Est. E resta da capire se verrà istruito un nuovo bando per la figura di un direttore con particolari specifiche tecniche. I dubbi rimangono poiché alla Net prevalgono ben altri interessi rispetto al rifiutaggio. Ma Fontanini, come dimostrato con le mense, dorme. Per l’intanto è prevista per oggi una manifestazione dei comitati mense di Udine contro l’assessore della Lega Asia Battaglia. I manifestanti chiedono le sue dimissioni. La leghista è iscritta nel registro degli imputati con due capi d’imputazione molto importanti: abuso e omissione di atti d’ufficio. Non sono frivolezze e nemmeno semplici atti dovuti.