ParanoiaFriulana Exxx…Polzive!!! Fontanini non sa far di conto: rinviato di un’ora il consiglio comunale. Pavan insulta l’opposizione. FdI con Barberio prende le distanze dal sindaco. Il caso mense sarà discusso il 5 agosto. Esclusivo

Fontanini non è capace nemmeno di far di conto. Alle 17 di stasera era convocata l’adunanza consiliare e mancavano ben 5 consiglieri di maggioranza. Al primo appello, l’opposizione è uscita dall’aula e ha messo in ginocchio il sindaco. Mancanza del numero legale. Si è dovuto attendere l’arrivo dei ritardatari per dare il via ai lavori che sono cominciati alle 18. Una figuraccia mitologica arricchita da un brano rancoroso pubblicato in rete dal paranoico consigliere della Lega Pavan. Il presidente del Consiglio Berti gli ha chiesto pubblicamente di rimuoverlo. E’ questa la cifra allucinante dello stordimento complessivo di un centrodestra raso al suolo dall’inchiesta sulle mense scolastiche, dall’impressionante numero di indagati, dalla fuga dei dirigenti e dal caso del concorso per dirigente revocato in Net. Sale l’indignazione dei friulani contro la maggioranza del centrodestra udinese. Per converso ha destato enorme sorpresa l’inaspettata presenza in sala Aiace del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Leonardo Barberio. L’esponente dei patrioti è stato accolto affettuosamente dagli ex colleghi di partito leghisti e si è intrattenuto a lungo con i consiglieri Pittioni e Vidoni. Barberio, raggiunto al telefono, avverte le difficoltà amministrative di Fontanini, non teme conseguenze giudiziarie per l’assessora Battaglia, ma ritiene che sia giunto il momento di prendere le distanze dal sindaco con questa analisi: Così non si può continuare anche perchè ne risente l’intero centrodestra. Sullo sfondo, lo strappo a livello nazionale di Giorgia Meloni con Lega e Fratelli d’Italia causa le nomine Rai. Meloni non si è presentata alla presentazione del candidato sindaco di Milano del centrodestra. E anche Vittorio Feltri e Daniela Santanchè hanno fatto un passo indietro.

Il consiglio comunale di stasera è stato preceduto da un breve incontro stampa convocato dai consiglieri di opposizione sul caso delle mense scolastiche. E’ stata annunciata l’adunanza di un consiglio comunale straordinario per il 5 agosto.