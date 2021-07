PastoMarcio Exxx…Polzive!!! Le preoccupazioni dell’assessore leghista: Tutelate la mia immagine ed evitate che mi sputtanino. I Comitati mi stanno esasperando. Balla la giunta Fontanini. Esclusivo

La presenza di insetti nei pasti per i bambini o la scarsa quantità delle porzioni e l’assenza di prodotti biologici che la EP Spa aveva garantito nell’appalto, per l’assessora era un problema secondario. L’esponente leghista ha anche le deleghe alle pari opportunità. Facile intuire il pensiero delle donne friulane.

Inevitabile il rinvio a giudizio ed inevitabili le sue dimissioni. A meno che il sindaco e l’intera maggioranza degli svalvolati udinesi non vogliano farsi stritolare dai friulani per salvare la cocca di Viviana Roiatti, l’assessora del comune di Udine, Asia Battaglia.

Le indagini compiute dai Carabinieri del Nas sul caso delle mense di Udine, rivelano particolari impressionanti per non dire incredibili. Nel fascicolo del Pubblico Ministero intestatario dell’inchiesta sulle mense di Udine e pubblicate dal Messaggero Veneto, si legge che l’assessora Asia Battaglia: “solidarizzava totalmente con gli esponenti della EP, ritenendosi esasperata dalla Commissione Mensa dei genitori che si lamentavano”. L’assessore comunale era più preoccupata della propria immagine brutalmente umiliata dalle critiche e del suo penoso ruolo che veniva messo in discussione che della qualità del cibo. In alcuni passaggi l’esponente leghista chiede addirittura al responsabile commerciale della EP di “attivarsi per tutelare e difendere il suo operato anche a costo di continuare ad essere criticata non solo dai Comitati ma anche da esponenti della sua stessa maggioranza”. L’avvocato che dovrà difendere “l’immagine” dell’assessore pericolante è Teresa Dennetta. In tutto questo marasma va registrata la profonda lacerazione della Lega di Udine cui molti esponenti sono irritati per il cerchiobottismo di Fontanini. Game over.