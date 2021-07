UdinePolveriera Exxx…Polzive!!! In fuga dal comune degli indagati. Il dirigente Damiano Scapin scarica Fontanini. Il barbaro dopo aver tentato di incenerire la storia del Friuli, sbarca a Pordenone. Esclusivo.

Anche il dirigente Damiano Scapin, colui che voleva incendiare l’atto costitutivo originale del Comune di Udine e rottamare la nobile opera d’arte delle torri faro, taglia la corda da Udine. In realtà, c’è voluto un magheggio di chiaro stampo friulano per far sì che il veneto, molto gradito a Fontanini, finisse in graduatoria per un posto da dirigente a Pordenone e il percorso non è stato semplice. A metà febbraio il comune del sindaco Ciriani aveva istruito un concorso pubblico per 1 posto da dirigente da assegnare al settore infrastrutture e ambiente. Il candidato Scapin, malgrado le sfigate credenziali che Fontanini attribuiva al dirigente veneto, non riuscì a superare la prova scritta e non venne ammesso alla prova orale. I candidati inseriti nella prova orale furono solo 3 su un’ottantina. Il 25 giugno scorso il dirigente del servizio risorse umane del Comune di Pordenone dichiarava negativo l’esito della procedura concorsuale per mancanza di candidati idonei. Tutto da rifare.

E a questo punto interviene il magheggio che prende forma attraverso la più semplice formula della mobilità di comparto e intercompartimentale. Viene diffuso l’avviso di selezione per mobilità esterna per 1 posto di dirigente per il settore infrastrutture e ambiente del comune di Pordenone. I candidati ammessi al colloquio sono solo 5. Di questi 5 solo 3 superano la prova e risultano idonei. Il 9 luglio la dirigente Sabrina Paolatto, pubblica l’elenco che vede al primo posto Ivo Rinaldi, al secondo Damiano Scapin e al terzo Per Antonio De Rovere. Nel caso in cui Ivo Rinaldi rinunciasse, per Scapin le porte del comune di Pordenone si aprirebbero immediatamente grazie anche alla mobilità che il sindaco di Udine ha concesso al fuggiasco. A breve se ne andrà anche il comandante De Longo che non ne ha centrata una. L’imboscato godeva della protezione della ciurma di via Girardini composta da Cisilino-Clocchiatti-Zoppetto-Florio e dall’assessore neo sposo Alessandrio Ciani. E’ un fatto che ormai a Udine restano solo i poltronari o i poracci affamati del reddito di cittadinanza all’insù. Nemmeno le gravissime ipotesi di reato contestate dalla Procura a un’assessora li scalfisce. Torrenti, per molto meno, si autosospese. Ma a Fontanini la città di Udine e il centrodestra non interessano, come Riccardi sul caso De Monte. Game Over.