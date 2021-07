CodroipoElettorale Exxx…Polzive!!! Gli innovatori di Valoppi firmano il patto con la Lega. Caos Latisana: Lega frantumata. Interviene Elena Lizzi. Esclusivo.

Moschioni, Zoratti e Valoppi. Un triumvirato referendario con obiettivo primavera 2022. Mentre a Latisana il cortocircuito centrodestrista sta raggiungendo voltaggi incontrollati, a Codroipo spuntano le prime aperture sull’ipotesi Antonio Zoratti intestatario dell’eredità Marchetti. Un primo passo è stato compiuto ieri sera grazie al pretesto dei referendum sulla giustizia promossi dalla Lega. Il coordinatore locale del gruppo degli “Innovatori” Valoppi Junior, ha sottoscritto tutti e sei i quesiti offrendo ai promotori un formidabile segnale di appoggio alle proposte di Fedriga-Moschioni. I maligni già intravedono un possibile ticket politico Zoratti-Valoppi in virtù delle paurose emorragie di esponenti di Forza Italia 〈nel Medio Friuli divergenze siderali fra il Richelieu Toso e il Keynesiano Castellani〉 attratti da nuovi soggetti politici. Da verificare Fratelli d’Italia, il partito del sindaco Marchetti è oggetto di frazionamento fra la corrente pordenonese e quella udinese-triestina. Tuttavia, non mancano le alternative che, in un modo o nell’altro, rientrano nell’arengo friulano. Domenica sera, prima della finale europea, c’è stato un rapidissimo e riservatissimo vertice in zona in cui è spuntato il nome dell’ex assessore del primo e formidabile Tonutti, Guido Nardini. Uomo del fare, grande esperienza come amministratore e molto apprezzato negli ambienti dell’upper class codroipese. Diverso il tenore a Latisana dove la Lega è profondamente lacerata tanto da aver fatto scendere in pianura l’europarlamentare Elena Lizzi infuriata per lo stallo cui si trova la coalizione. Chi decide in riva al fiume? Le teste di serie sono già state arrostite; resta da capire se Maddalena Spagnolo riuscirà a spuntarla sul resto della coalizione puntando sull’uomo di Forza Tragica Vignotto, oppure se prevarrà la linea su Lanfranco Sette e le incognite Valvason e Simonin. Da segnalare l’angoscia dei tragici che con Savino e Zanin sono terrorizzati di perdere il presidio latisanese soprattutto in virtù del bottino di voti che servirà raccogliere per le prossime regionali. Comunque il percorso non si esaurisce stasera poichè manca il tassello più importante di tutto il mosaico, quello del sindaco uscente Angelo Valvason. Volenti o nolenti, l’ago della bilancia passa attraverso il tavolo di lavoro dell’ingegnere.