PastoMarcioFvg Exxx…Polzive!!! L’assessora leghista Asia Battaglia indagata. Fontanini prende le sue difese e trascina il centrodestra friulano nel baratro. Bufera in Lega. I nomi degli indagati del comune di Udine. Esclusivo.

La pagina dello scandalo, nel gennaio scorso, pubblicava questa foto. L’assessora del comune di Udine Asia Battaglia indagata per i reati di abuso e omissione di atti d’ufficio. Le forze dell’ordine si sono presentate alle 7 e 2 minuti di stamattina presso l’abitazione di Asia Battaglia a Forgaria. Di cosa parlano? C’è poco da scherzare con gli “atti dovuti”. Il virgolettato dell’assessora è la certificazione della clamorosa incompetenza: «Non ci sono ragioni per revocare l’appalto». Disse solo pochi mesi fa.

Dopo giorni e giorni di indifendibili paternali da parte del centrodestra udinese sul caso delle mense scolastiche, oggi è arrivata la resa dei conti. La Procura di Udine ha indagato l’indifendibile assessora della Lega Asia Battaglia 〈50 voti alle ultime elezioni〉, la funzionaria del comune Valentina Avignone, il libero professionista e consulente per il comune di Udine, Michele Candido. Risultano indagati l’amministratore unico della ditta EP di Napoli Carlo D’Abaco residente a Pozzuoli e l’udinese Elena Della Vedova responsabile commerciale della ditta napoletana. Non è un fulmine a ciel sereno, tutti, anche fra i consiglieri di maggioranza erano al corrente del disordine sulle mense ai bambini che l’incapace esponente della Lega aveva creato. Alcuni giorni fa c’è stato un clamoroso scazzo fra le donne leghiste. Inevitabili le code velenose e le polemiche che seguiranno a questa triste vicenda. Fontanini tenta disperatamente di fare quadrato attorno alla sua cocca ma si vede lontano un miglio che è come un pugile suonato. Il centrodestra, causa gli sbagliati che governano la città, è ormai sull’orlo del baratro. Irrecuperabile. Nemmeno le dimissioni dell’assessora potranno salvarlo. The end.