UdineTossica Exxx…Polzive!!! Chiamate l’emergenza: Aumentano i casi di Covid e Fontanini fa sigillare le porte dei locali pubblici. Esercenti infuriati. Nuova rissa in stazione.

Vestaglia ha firmato oggi una delle ordinanza più scombinate che un amministratore possa pensare. Mentre infuria il Covid; il clima si mantiene su valori eccezionali per la stagione; i pubblici esercizi vivono uno dei periodi peggiori per gli incassi e le indicazioni dalla borsa di Amsterdam segnalano una perdita secca del valore del gas naturale da 350 a 110, il sindaco da-ricovero di Udine pubblica un’ordinanza che impone «la chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico per il periodo dal 24 ottobre 2022 al 31 marzo 2023». Una follia che il responsabile della condizione di salute della popolazione dei suo territorio (il sindaco, Regio Decreto) giustifica così: “…la pratica delle porte spalancate degli esercizi (ma chi è il citrullo che lo consiglia?) (…) è incompatibile con la situazione ambientale e geopolitica (???!!!) in relazione alla crisi energetica”. Chiamate l’emergenza.

Il sindaco, visto l’impennata dei casi di covid in città vuole impestare tutto il Friuli e mandare sul lastrico i titolari degli esercizi pubblici. Gli esercenti sono sul piede di guerra: “Come facciamo a tenere le porte chiuse per 18 ore? E quando potremmo ricambiare l’aria? Nel mentre, la situazione udinese assume le sembianze di un film comico. Il ritorno dei Monty Python. Mentre Fontanini e badante sono rintanati a palazzo, in borgo stazione è scoppiata una nuova rissa.