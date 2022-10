Come anticipato stamattina in pagina, Luca Ciriani, componente la delegazione del centrodestra sul colle, é stato indicato come ministro (senza portafogli) ai rapporti col parlanento del 1° Governo Meloni. Ha preso il posto del centrista Maurizio Lupi. Evidente la blindatura che la neo premier vuole dare alla sua squadra. Solo fedelissimi. Nordio alla giustizia e Da Giuliano alla cultura al posto di Giordano Bruno Guerri.