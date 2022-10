GovernoDiFiamma Exxx…Polzive!!! Luca Ciriani è il decimo ministro della regione Fvg. L’ospite fisso della Festa Tricolore di Torsa di Pocenia (Ud). Il fratello Alessandro: Ne parleremo domenica con la mamma.

Il sindaco di Pordenone Alessandro avverte l’autorevole fratello: “ne parleremo nella sede più autorevole che c’è: la tavola di domenica della mamma”. Scrive in rete il sindaco: “Ministro. Meritato. Per equilibrio, per un percorso politico, una vita dedicata alla Destra, incardinata sullo studio preparazione, difesa di un’Idea. Noi: uno incendiario e l’altro pompiere. Adesso fai di tutto (di tutto!) per onorare il mandato degli italiani e per dare risposte ai sindaci del pordenonese. Ne parleremo nella sede più autorevole che c’é: la tavola di domenica della mamma”.

Il legame stretto con la base, i suoi elettori, la sua discrezione e la tradizionale festa tricolore che si svolge ogni prima domenica di ottobre a Torsa di Pocenia, sono il coté inconfondibile del neo ministro pordenonese. Ciriani (foto di Sergio Bertoia) non è mai mancato all’appuntamento nella bassa friulana e due anni fa, mentre la Lega volava a percentuali stellari, aveva anticipato che Giorgia Meloni avrebbe dato grandi soddisfazioni ai militanti, bastava solo avere un pò di pazienza. Così è stato. Tuttavia, riguardo la squadra di governo, il suo nome ha cominciato a circolare solo in questi ultimi due giorni, dopo il patatrac di Berlusconi. La neo premier ha cercato di tenersi stretti nella squadra di governo i suo amici più fidati, fra i quali il capogruppo per due giorni al Senato. Meloni blindata. Luca Ciriani da Pordenone, è ministro dei Rapporti con il Parlamento del governo Meloni. Prende il posto di Federico D’Incà, grillino uscito dal movimento dopo la caduta del governo Draghi, in un ruolo che è stato nel recente passato di Elio Vito, Piero Giarda, Dario Franceschini, Maria Elena Boschi, Anna Finocchiaro, e, a fine anni Ottanta, pure dell’attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ministro dei Rapporti con il Parlamento dei governi Goria e De Mita. Ciriani è il decimo ministro espresso dal Friuli Venezia Giulia. Un elenco aperto dal sacilese Luigi Gasparotto e dall’udinese Mauro Scoccimarro. Quindi Tiziano Tessitori, Mario Toros, Loris Fortuna, Livio Paladin, Giorgio Santuz, Willer Bordon e Stefano Patuanelli, triestino del Movimento 5 Stelle ministro nei due governi, prima Conte poi Draghi. Da oltre 30 anni Udine non esprime più un ministro, l’ultimo era stato l’udinese Giorgio Santuz, ministro della Funzione Pubblica e dei trasporti. Venne coinvolto nel caso Malpensa 2000. Il pordenonese ha sfilato la poltrona al partito di Lupi-Tondo-Manzan. Ma Tondo la prende con filosofia: «Sono contento per Luca, con lui ho sempre avuto un rapporto di correttezza e stima», dice Renzo Tondo ricordando che Ciriani gli ha fatto da vice in Regione, ma senza nascondere un po’ di delusione perché per quel ministero, nelle ultime ore, si faceva il nome di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.