LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Salvini segretario fa infuriare i militanti: 5 ministri tutti lombardi. Agitazione in Veneto e Friuli.

Alla Lega 5 ministeri e tutti ai lombardi: Salvini, Valditara, Locatelli, Calderoli e Giogetti.

Mentre nel salone delle Feste del Quirinale la cerimonia del giuramento del ministri era in pieno svolgimento, nuvoloni poco raccomandabili si addensavano sul Nordest. Salone completamente occupato (Francesca Verdini e i due figli del segretario leghista in prima fila) per il giuramento che diventa un nuovo terreno di scontro all’interno della Lega. In Friuli alcuni iscritti di livello hanno già osservato: “Ma non si capisce la ratio di queste scelte… Cinque ministeri e tutti presieduti da Lombardi. Salvini rischia di far perdere ulteriori punti alla Lega. Vedremo con le infrastrutture le scintille fra lui e Musumeci (Ministro del mare) come andrà a finire”. Il dato di questa squadra di ministri in quota Lega è innegabile. Nessun dicastero assegnato alle altre regioni. In Veneto giovedì e venerdì sera sono state organizzate diverse manifestazioni pubbliche intestate alla Liga Veneta, in particolare a Noventa Padovana dove il sindaco Marcello Bano ha contestato fin dall’estate scorsa Salvini e le sue scelte: “Cronoca di un disastro annunciato”. Sia lui che l’assessore Roberto Marcato e Fabrizio Boron della Lista Zaia, guidano la rivolta in Veneto della Lega. In Friuli i primi segnali di insofferenza verso il Capitano si sono notati nella campagna elettorale e acuiti nella riunione di Tarcento (Ud). Lo stesso Fedriga, sempre molto prudente nei commenti, si è complimentato solo per la scelta di Giorgetti e Calderoli al Governo. Per la Lega ora inizia il periodo dei congressi e, con Salvini ministro alle prese con gli sbarchi, i tempi potrebbero allungarsi. C’è chi giura che in Friuli non si farà nulla prima delle elezioni regionali. Intanto la Lega è sempre più lombarda.