Italo Nicoletti è morto. Adieu Amigo.

Italo Nicoletti, 81 anni, conosciuto a Udine col soprannome di “Regola zucche” è morto stamattina all’ospedale di Tolmezzo. Il cuore aveva cominciato a fare le bizze alcuni mesi fa e, come si legge in un messaggio diffuso in rete e interpretato in prima persona: “Questa mattina alle ore 10,15, dopo diversi mesi di cure e attenzioni, sono passato ad altra vita”. I funerali saranno celebrati mercoledì 26 ottobre alle ore 15.30 nella chiesa di San PioX. Italo Nicoletti era un volto noto in città non solo per il salone di taglio di capelli in viale Ungheria, quanto per la passione per l’Udinese calcio che trasmetteva ogni volta la squadra giocava in casa. Prima del fischio d’inizio intonava con la sua tromba l’inno dei bianconeri: “Alé Udìn”. Aveva anche scritto testi e musiche inedite per la squadra. Italo è stato attivista politico, negli anni ’90 fu uno dei fondatori, assieme a Volpe Pasini e Stefano Rossi del movimento “Sos Italia”. Adieu, amigo.