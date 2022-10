TvTv Exxx…Polzive!!! Ascolti mese di Settembre delle Tv private: Telefriuli in ascesa; UdineseTv arranca e per risalire fa esordire Tommaso Cerno; Telequattro al minimo stagionale.

Sono stati pubblicati i dati Auditel degli ascolti delle televisioni private locali del mese di settembre. L’indagine raccoglie in modalità campionaria, come riferimento contatti netti del giorno medio mensile, tutti i telespettatori differenti tra loro presenti per almeno 1 minuto nell’intervallo temporale considerato. In tal caso, nel bacino dell’emittenza televisiva friulana, svetta Telefriuli con 72 mila 385 contatti netti nel mese di settembre, avvicinandosi alla miglior performance stagionale del mese di Gennaio (75.564). Alle spalle della Tv di Tavagnacco si piazza Telequattro di Trieste che, dopo gli exploit dell’anno scorso (covid ed elezioni), non riesce più a salire sopra la soglia dei 50.000 contatti del giorno medio mensile e fa registrare la peggior performance della stagione con 47.700 contatti. In difficoltà Udinese Tv che perde vistosamente terreno malgrado la stagione del calcio sia ben avviata: nel mese di settembre è scesa a 35.544 contatti medi rispetto ai 38.726 di agosto. La Tv dei Pozzo, disorientata dagli ascolti poco incoraggianti ha ingaggiato Tommaso Cerno direttore del nuovo quotidiano “L’Identità”. Esordirà stasera con il programma “Cartellino Giallo”, una striscia di 15 minuti dalle 22 alle 22.15. Curiosità della Tv di piazza XX settembre, dopo Terasso, trova posto anche Cerno, due giornalisti che, trent’anni fa, facevano coppia al Gazzettino.

In Veneto tiene banco Antenna Tre Veneto con 366 mila contatti, davanti Telenuovo Rete Nord: 329.963 e Rete Veneta a 225mila contatti.