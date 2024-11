UdineSuburra Exxx…Polzive!!! In Friuli il patriarcato è morto e sepolto. Le suffragette friulane insultano i maschetti: Siete dei ratti, topi di fogna.

Cosa sarebbe accaduto a parti invertite? Un putiferio contro i maschiacci, senza dubbio. E sul banco degli imputati sarebbe finito di nuovo il povero ministro. Quello del Patriarcato. Se invece a sputtanare, insultare e dipingere come “Ratto” ovvero topo di fogna, un giovane trentenne allora va tutto bene. Le fanciulle udinesi ricorrono a un linguaggio da Suburra per devastare i “malesseri schifosi” che finiscono sotto le attenzioni di 5 ragazze fiulane. E’ una rincorsa alle testimonianze (chi di voi sa qualcosa del ratto tal dei tali?) per sistemare sulla ghigliottina il maschio. La notizia la riporta il Messaggero Veneto di oggi ed è di alto livello. Chi l’ha detto che nella provincia friulana le donne sono sottoposte a un “regime” patriarcale che le rende schiave del maschio-padrone? dove la tradizione del patriarcato è ancora attiva e presente. Nulla di più falso. Lo dimostra il caso sollevato oggi dal quotidiano del gruppo Nem. Le tipe, senza tante menate, hanno messo alla gogna, via piattaforma social (Instagram) un baldo giovanotto che si è trovato dipinto come un ratto di grandi dimensioni dal vivace gruppo di volgari maramalde. Scrive il Messaggero Veneto: “Svegliarsi un giorno in forma di ratto: kafkiana metamorfosi imposta, via social; gogna impressa su stories da in gruppo di ragazze. E l’accusa, grave, infamante: ratto. Bestia, insomma, con tanto di nome e cognome. «Su Instagram ti stanno dando del ratto». Viscido. Aggressivo e magari violento. «Cos’hai combinato?»: questa la domanda che un trentenne udinese, imprenditore, noto all’ambiente, anche del centro, alla movida (se così si può dire), ha sentito più volte farsi nelle ore successive alla creazione di una pagina dal dichiarato obiettivo di volere smascherare i «ratti udinesi», i maschi «più chiacchierati». Svegliarsi, allora, e trovare il proprio nome su bocca e smartphone di amici, familiari. Spiattellato a colleghi, clienti. Affiancato, perché no, a insinuazioni, rumors. Ipotesi di violenza, fisica o verbale che sia. “Donne_di_Udine”: questa la pagina, privata, sorta «dal desiderio di ridurre l’ipocrisia», avente per mission la discussione critica di relazioni, casi e «malesseri schifosi», con racconti e sondaggi. L’iniziativa nata da alcune ragazze (cinque, stando alle testimonianze) un venerdì sera, lo scorso. Poco prima delle 22 il lancio dell’operazione. Partendo da un link e da semplici regole: «Specificare sempre nome e cognome dei ratti che vi interessano». E ancora: «Sincerità nelle risposte e rispetto di tutte le ragazze». Ragazze, parrebbe, di età compresa fra i 18 e i 30 anni. In poco tempo – 38 minuti, per la precisione – è il boom: quasi mille visualizzazioni, al netto dei vari screenshot poi circolati, e inoltrati, anche su WhatsApp. L’indomani, a danno ormai fatto, il tentativo di dare un senso alla “shitstorm”, tempesta imperfetta che la polizia postale, nei prossimi giorni, tenterà di placare andando a risalire alla fonte, alle autrici. A tutela degli uomini danneggiati. Nell’attesa, uno di questi, il malcapitato protagonista di quanto appena descritto, ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di Udine contro ignoti con l’assistenza legale dell’avvocato Matteo Bucovaz. «La situazione per il mio assistito – spiega allora quest’ultimo – è diventata subito ingestibile. La cosa ha fatto il giro della città e ha creato un forte disagio, tanto in ambiente familiare quanto sul piano lavorativo. Parliamo di un danno sociale, per non dire psicologico, gravissimo». Ma torniamo al sondaggio, ai nomi con i quali i responsabili della pagina chiedevano informazioni ai propri follower su vari soggetti, presumibilmente ex partner: «Chi di voi è stata presa in giro almeno una volta da un ratto udinese?». Molti i sì, seguiti da un lecito, comprensibile messaggio di sostegno. Da qui all’attacco, diretto, diffamatorio: «Dicci tutto ciò che sai sul ratto Tizio». Non che Caio se la sia passata meglio. Ragazzate, potrebbe dire qualcuno, magari soprassedendo sulla presunta età delle autrici: «Senza puntare il dito o voler sminuire altre problematiche gravissime – prosegue l’avvocato –, a parti invertite la vicenda sarebbe subito finita sul palcoscenico nazionale, fra telegiornali e talk show”. Appunto, cosa sarebbe accaduto?

