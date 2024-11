FratelliOrfanelli Exxx…Polzive!!! Basta coi ruderi del passato. Sulla proposta del pordenonese Ciriani di “spegnere” la Fiamma dell’MSI nel simbolo dei Benito Remix (in accordo con Giorgia…), interviene Lollobrigida: “Non sarebbe una tragedia”.

La proposta del ministro Ciriani diffusa da “Il Foglio” viene considerata positiva anche dai vertici del partito. Sul quotidiano fondato da Giuliano Ferrara interviene oggi Lollobrigida. “Non è all’ordine del giorno, ma comunque spegnere la Fiamma non sarebbe una tragedia. L’abbiamo già fatto nel ’98 con l’Elefantino di Gianfranco Fini anche se non portò fortuna e lo facemmo poi nel 2001 quando entrammo nel Pdl e nel Partito popolare europeo con Silvio Berlusconi. Quelli eravamo sempre noi. Sempre la nostra storia. Guardi, siamo le persone più pragmatiche del pianeta”. Dice così Francesco Lollobrigida dopo l’intervista al Foglio con la quale ieri il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, spiegava che la Fiamma del Msi si può anche togliere (difficile pensare che l’uscita non sia stata concordata con Giorgia Meloni…). Anzi, che quello è “il simbolo di una storia finita”. E Lollobrigida si può dire che non abbia un’idea affatto distante da quella di Ciriani. Proprio come il presidente del Senato Ignazio La Russa che ieri, cercato dalle agenzie, ha risolto tutto con questa battuta: “La Fiamma? Anche il mondo finirà prima o poi”.O come il capogruppo di Fratellid’Italia alla Camera, Tommaso Foti, un altro della vecchia guardia missina: “Se ne può parlare ”. Solo Fabio Rampelli, gabbiano, della corrente un tempo libertaria della destra, già padrino politico di Meloni e Lollobrigida, ha detto all’Huff Post che la Fiamma “arde come la passione”. Lui, Rampelli è forse l’unico contrario. Quanto a Lollobrigida invece, il ragazzo cresciuto nella mitica sezione missina di Colle Oppio fa spallucce: “Tutto si può fare, a tempo debito e senzatragedie”. Il ministro dell’Agricoltura, colonnello di Giorgia Meloni, fondatore di Fratelli d’Italia,si esprime con parole piane, senza orgogli né lacrime, romanticismi o affettazioni. Freddo. Distaccato. La Fiamma non riscalda? “Parlare dei simboli non mi piace, perché più degli ‘involucri’ sono importanti i contenuti. E sono i contenuti che definiscono un progetto politico. Il nostro non è un progetto nostalgico, siamo una moderna forza di governo. Aperta. E con tante anime”. Dunque la Fiamma non significa più niente? “Di sicuro non è un elemento chiave per noi. Peraltro, la invito a notare che la Fiamma che oggi è nel simbolo di Fratelli d’Italia è già stata ‘nettata’, mi passi il termine, da tutti quegli elementi grafici che rimandavano al Movimento sociale o alle nostalgie del fascismo. Non c’è più da tempo quella roba”. Quali erano questi aspetti grafici della nostalgia? “E’ stata tolta la base da cui scaturiva la Fiamma, che qualcuno sosteneva fosse la tomba di Mussolini”. E non lo era? “Gli studiosi dicono che non lo era. Quindi, ripeto, quello in ogni caso già non è più un simbolo missino”. Cos’è allora? “Un simbolo neutro. Cosa le viene in mente se pensa a una fiamma tricolore?” A me viene in mente l’Altare della Patria, il Campidoglio. “Certo. Ma è Fiamma anche quella che sta sui berretti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza”.