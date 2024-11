SindacatoPronunciato Exxx…Polzive!!! La UilFpl boccia lo stanziamento del governo per la sanità: Il personale è stremato, impossibile per noi firmare il contratto. Il segretario Stefano Bressan annuncia uno sciopero generale il 29 novembre “Per cambiare la manovra di bilancio”. Domani i dettagli in assemblea sindacale in videoconferenza.

La UilFplFvg sempre più vicina ai lavoratori e a coloro che, causa mancate promesse da Roma, sgobbano come elefanti per tenere in piedi un sistema sanitario che rischia il collasso. Assurdo firmare un contratto di rinnovo in cui il governo destina un aumento salariale del 5,68% quando, negli ultimi tre anni, l’inflazione è aumentata del 17%! E’ un attacco alla sanità pubblica. Le ragioni dello sciopero generale di ieri e di quello del 29 novembre, maturano all’interno di una situazione drammatica del servizio sanitario. Il segretario generale della Uil Fpl Stefano Bressan lo ha esplicitato durante la conferenza stampa convocata in mattinata nella sede di Udine del sindacato. “Per noi – osserva Bressan – sarà impossibile firmare un contratto che non dà risposte concrete alle giuste aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità. L’attuale somma stanziata dal Governo per il rinnovo del CCNL Sanità è di 1.5 miliardi. Di cui 836 milioni sono già erogati sotto forma di IVC (indennità di Vacanza Contrattuale). Quindi, le risorse disponibili sono circa 664 milioni per l’intero rinnovo contrattuale più 140 milioni per l’Indennità di Pronto Soccorso. A fronte di questa ipotesi – ribadisce il Segretario Generale della UilFpl Fvg – l’insufficienza delle risorse non consente di poter concretizzare la discussione sul rinnovo e quindi è indispensabile reperire ulteriori risorse». Ed è per queste ragioni che la Uil Fpl ha annunciato un’importante mobilitazione con obiettivo lo sciopero generale del 29.11.2024, “Per cambiare la manovra di bilancio”. I punti salienti della mobilitazione sono così elencati: Perdita di potere d’acquisto di lavoratori e pensionati; crescita della precarietà; tagli ai servizi pubblici; peggioramento della legge Monti/Fornero; assenza di una politica industriale; ritardi nell’attuazione del PNRR. Il governo – ricorda Stefano Bressan – deve farsi carico della necessità di dare risposte adeguate alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto. Stiamo rischiando di arrivare al collasso delle strutture sanitarie. L’Italia e la Bulgaria sono i due Paesi dell’UE con più della metà dei loro medici di età superiore ai 55 anni e più di un quinto di età superiore ai 65 anni e il numero di infermieri pro capite continua ad essere inferiore alla media europea: 6,5 contro 8,4 per mille abitanti nell’Ue. I lavoratori dei presidi sanitari sgobbano con grande senso di responsabilità per garantire il diritto dei cittadini alla salute, ma ancora oggi per loro il diritto alle ferie è fortemente limitato a causa dei licenziamenti continui di infermieri strumentisti. Va ricordato che il personale altamente specializzato è di difficilissimo reperimento e implementazione viste le competenze molto verticali acquisite negli anni. Nella nostra Regione grazie alle nostre battaglie siamo riusciti a pagare ore pesanti ai professionisti per la copertura delle eccedenze orarie ma questo non è ancora sufficiente, il sistema ha bisogno di essere interamente rivisto e c’è necessità di investimenti importanti e strutturali sul personale. A questo punto bisogno guardare in faccia la realtà e capire che alle condizioni attuali il sistema collasserà e deve quindi essere rivisto in maniera importante, devono essere fatte delle scelte». Il malumore serpeggia in corsia per via delle indennità. I professionisti del servizio sanitario sono tra i peggio pagati di tutta Europa e le condizioni di lavoro risultano essere sempre più insostenibili, con continui richiami in servizio cambi turno e reperibilità oltre ogni limite contrattuale. Tuttavia la UilFpl Fvg considera positiva l’apertura dell’assessore Riccardi alle istanze del sindacato. «Il giorno 18 novembre abbiamo avuto un incontro con l’Assessore alla Sanità Riccardo Riccardi che in primo luogo ci ha garantito per l’anno 2025 la copertura economica della quota delle ex RAR che era stata tolta ad ASUGI e al Burlo per dare continuità ai pagamenti di tutti gli operatori in relazione ai richiami in servizio, cambi turno, maggiorazione Tutor didattici. Altra tematica molto importante e sentita riguarda l’area di emergenza urgenza sulla quale l’assessore ha confermato la nostra linea in relazione alla necessità di creare una regia centrale a livello regionale con una linea di finanziamento dedicata e la possibilità di un interscambio di risorse». Stefano Bressan annuncia lo sciopero generale per il 29 novembre e i dettagli che verranno illustrati domani in videoconferenza. Ma c’è un nodo ancora irrisolto che finirà, probabilmente, sul tavole dell’assessore: quello dei buoni pasto, mensa e ferie. E si chiede: aumento del valore del buono pasto, eliminazione della compartecipazione del dipendente di 1,00 euro maggiore garanzia della fruizione. Per quanto riguarda le ferie arretrate, abbiamo ribadito che per la UilFpl Fvg devono essere solo su base volontaria e stabilita in accordo con il dipendente». I dettagli domani in videoconferenza.