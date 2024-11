MovimentoTormento Exxx…Polzive!!! Saltano le punte ai 5 stelle dopo le regionali. Patuanelli (cocco di Conte) e Capozzella favorevoli al Campo Largo: “Le comunali di Pordenone e Monfalcone banco di prova in Fvg”. La vice presidente Appendino rovina tutto: “Il Pd ci sta fagocitando”. Ma i grillini sono dilaniati fra Conte e Grillo sulle modifiche statutarie.

In mezzo al caos che sta devastando i 5Stelle, interviene il coordinatore della provincia di Pordenone Mauro Capozzella che sgombra il campo (campo…) da incertezze sulla larghezza del cartello sinistroso: “In attesa di cosa deciderà l’assemblea del M5S a Roma anche sulle alleanze, occorre ribadire che il Fvg è da sempre stato un campo di esperimenti politici e a livello locale, spesso, non valgono i diktat dei visitors. Umbria ed Emilia Romagna dimostrano che su basi comuni e programmi condivisi si può far parte di alleanze allargate che possono coinvolgere un vasto campo elettorale dal centro alla sinistra. Viceversa la Liguria insegna che se ci sono spaccature e divisioni motivate da vecchi rancori e giovanili comportamenti non si va da nessuna parte. Non vale l’ammucchiata per l’ammucchiata, così si perde e non si è credibili, ma serve una piattaforma forte comune, programmatica e condivisa. Il banco di prova in Fvg saranno Pordenone e Monfalcone, poi la Regione. Nessuno è cespuglio ma ramo forte in un albero dalle forti radici. Il resto – conclude Capozzella – sono chiacchiere”. In realtà il Friuli è un caso patologico per via di una segreteria regionale che – segnalano i grillini pordenonesi – non c’è, non prende posizione e non convoca assemblee regionali da diversi mesi. L’ultima risale a prima delle europee. Tornando al “Campo” il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli è sostanzialmente favorevole e ribadisce: “Il centrosinistra torna a vincere e torna a farlo bene, con un’unità reale di coalizione”. Non è d’accordo la vice presidente del M5S Chiara Appendino che sgancia un petardo da chilo: “Non è il momento di un’alleanza strutturale col PD, non dobbiamo essere subalterni ai Dem”. Parole che sembrano di sfida al “Mago di Oz” Conte che aveva salutato come “Bellissime vittorie quelle di Umbria ed Emilia Romagna”. La “Costituente” sta arrivando e i ferodi sono roventi. E allora l’ex presidente del consiglio ammonisce: “Se il percorso fatto sin qui su alleanze e collocazione politica verrà messo in discussione ne trarrò le conseguenze”. Un messaggio rivolto al fondatore che tradotto in politichese vuol dire: se gli iscritti voteranno (alla Costituente) per il divieto di alleanze e contro la collocazione del M5S nel campo progressista, darò le dimissioni. Le valvole sono saltate e a Conte e a molti grillini sta a cuore la vicenda dei mandati. Via il limite dei due. Chi sono coloro che tradiscono il verbo di zio Beppe?