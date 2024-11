MigrantesSpacciantes Exxx…Polzive!!! Cosa vengono a fare gli stranieri in Friuli? A Pordenone la Guardia di Finanza ha arrestato un cittadino afghano per aver venduto una dose di hashish a uno studente di 15 anni. Denunciato anche un pakistano.

Di nuovo Pordenone sotto i riflettori del malaffare. E grazie ai controlli delle forze dell’ordine i malviventi vengono tratti in arresto. Protagonisti di questo episodio alcuni ragazzi stranieri che, per campare, si esercitano nello spaccio di sostanze stupefacenti. Dosi vendute anche a minori. L’altro ieri i finanzieri del Comando provinciale di Pordenone hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino afghano per aver venduto una dose di hashish ad uno studente quindicenne. Un altro spacciatore, pachistano, è stato denunciato per analoga cessione ad un maggiorenne. Il 18 novembre, nel corso di due differenti servizi di controllo economico del territorio svolti nell’area di piazzetta Costantini, le Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone hanno fermato, nella flagranza della cessione di una dose di stupefacenti, due uomini. Il primo, un cittadino pachistano di 25 anni, è stato denunciato per la cessione di 3,5 grammi di hashish ad un italiano e la detenzione, ai medesimi fini, di un ulteriore grammo. Il secondo, un cittadino afghano di 27 anni, è stato invece fermato dopo aver ceduto una dose di grammi 1,6 di hashish ad uno studente di 15 anni e per la detenzione, ai medesimi fini, di ulteriori grammi 4,5 della stessa sostanza. Per tale ragione, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, agli arresti domiciliari presso la propria dimora.