Sono 1,2 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare per lo sciopero nazionale di 24 ore dei medici, dirigenti sanitari, infermieri e altre professioni sanitarie indetto per oggi, mercoledì 20 novembre. Lo riferiscono Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e gli infermieri ed altre professioni sanitarie del Nursing Up che hanno proclamato l’astensione. I principali motivi della protesta, sottolineano Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e gli infermieri ed altre professioni sanitarie del Nursing Up, toccano i contratti di lavoro, compresi quelli dell’ospedalità privata, a cui “vengono assegnate risorse assolutamente insufficienti”. Senza intervenire sugli stipendi – afferma De Palma, presidente del sindacato Nursing Up – sarà difficile trattenere anche gli stessi infermieri stranieri: “Una volta arrivati in Europa, dopo qualche mese, capiranno anche loro che a pochi chilometri ci sono paesi come la Svizzera in cui vengono retribuiti generosamente. Anche loro lasceranno il nostro Ssn, e saremo punto e a capo”. L’unica soluzione per il sindacato, nel breve e nel lungo periodo, è intervenire sulle condizioni materiali della categoria. “Dobbiamo eliminare dalla testa di professionisti e aspiranti infermieri l’idea che in Italia fare questo lavoro significhi non riuscire a sbarcare il lunario, lavorando 12 ore al giorno, con un’infinità di straordinari e turni massacranti, senza neanche la possibilità di avere una famiglia. Non vedo come attraverso l’arrivo di 10mila infermieri dall’estero (Schillaci) si possa raggiungere questo obiettivo”, tuona il presidente del sindacato infermieri De Palma. Il ministro Schillaci ha rilanciato l’idea di assumere diecimila professionisti dall’India per colmare le gravi carenze di personale infermieristico negli ospedali italiani. La proposta prevede che gli infermieri di Nuova Delhi vengano reclutati direttamente dalle Regioni, come è già avvenuto in Lombardia con i professionisti sudamericani. In questo modo, ogni territorio potrà agire autonomamente, in base alle proprie necessità, mentre al ministero resterà il ruolo di tramite tra i due Paesi. Soprattutto, ha spiegato Schillaci, per verificare con le autorità consolari l’effettiva conoscenza della lingua di chi arriva in Italia per lavorare. Sulla formazione professionale degli infermieri indiani, ha assicurato il ministro, “non ci sono problemi perché è buona”. L’assessore Riccardi osserva: «Per cercare di introdurre fattori di attrattività e per contrastare la fuga di professionisti in determinati settori del nostro sistema sanitario, stiamo valutando di destinare risorse puntuali alle aree più esposte come quella, per esempio, dell’emergenza». In realtà questo è stato un argomento affrontato anche con le sigle sindacali Nursind e UilFpl Fvg nell’incontro dell’altro ieri. Per Jo Polimeni, direttore dell’Azienda di coordinamento sanitario Fvg: «Va implementata l’attività libero-professionale d’azienda, il privato accreditato è un’offerta pubblica perché avviene per nome e per conto del Servizio sanitario, sia esso nazionale o regionale». La direttrice Gianna Zamaro ha stressato la parte riferita al problema del personale affermando che “se manca, non c’è e basta. In tanti hanno preso la decisione di migrare verso strutture accreditate, dove i turni sono più sostenibili, aspetto che magari supera anche quello della remunerazione”. E sempre in riferimento al privato accreditato, ha sostenuto che “in altre regioni del Centro-Nord le liste d’attesa sono più basse che in Fvg perché lì la cooperazione pubblico/privato è importante, mentre noi abbiamo una percentuale che oggi non è più sufficiente a soddisfare la domanda di prestazioni”. Purtroppo, è l’analisi di molti infermieri, sempre meno giovani scelgono questo percorso di carriera. Oltre ai gravosi carichi di lavoro, dovuti alla carenza di personale, a demotivarli sono gli stipendi, che per gli infermieri italiani sono in media più bassi del 24% rispetto ai colleghi degli altri Stati Ocse. E, come se non bastasse, negli ultimi anni sono aumentati gli episodi di violenza: nel 2023, il 40% degli infermieri ha lamentato di aver subito almeno un’aggressione verbale o fisica. Il +10% rispetto al 2022. A queste condizioni, sempre più professionisti scelgono di lasciare l’Italia. Sono almeno 30mila, secondo le stime di Fnopi, quelli che lavorano all’estero, costati allo Stato un miliardo di euro per la loro formazione.