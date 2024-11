RossettiSchizzetti Exxx…Polzive!!! Il dirigente dell’Azienda sanitaria giuliano isontina esperto in compilation accusa leopost di “deteriorare” il clima aziendale. Di che azienda parla? Caos nelle relazioni sindacali. Si rimpiange Cristina Turco. La comoda calotta del personale sanitario dell’area giuliana sistemato nel “Politburo”.

Dopo l’articolo del 6 novembre pubblicato su queste pagine dal titolo “Un caso psicologico colpisce un dirigente di Asugui…” l’azienda sanitaria giuliano isontina diretta da Antonio Poggiana ha inviato una circolare a circa 300 persone in cui si accusa il direttore responsabile di questa testata giornalistica di “deteriorare il clima aziendale (…)”. In realtà l’articolo metteva in rilievo la disparità di trattamento dei lavoratori in favore dell’area giuliana rispetto a quella isontina. Se, da una parte il direttore Poggiana aveva provveduto a definire l’unificazione dei fondi contrattuali delle due aree, il dirigente Rossetti le aveva stravolte. Da qui la denuncia apparsa su “leopost”. Rendere note le svirgolate dei dirigenti vuol dire “deteriorare il clima aziendale”. Di quale azienda parliamo? Di quella in cui una responsabile delle relazioni sindacali accusa disturbi cognitivi e frequenti episodi di incubi notturni? la stessa che si trova in difficoltà da quando si è insediato Rossetti? Il quale non riesce a mantenere i ritmi e le competenze della responsabile amministrativa dell’area giuliana Cristina Turco? A onor del vero, la dirigente era riuscita nell’arduo compito di trovare la giusta combinazione sulla distribuzione del personale delle due aree e godeva di un alto rispetto in azienda. Purtroppo, e leopost lo ha rilevato, da quando la gestione del personale è affidata a Rossetti e Bosazzi le attenzioni sono rivolte solo ai dipendenti dell’area giuliana. Lo dimostra il recente caso di una graduatoria di 60 infermieri, destinati a Trieste malgrado le risorse trabocchino anche dai muri. Vedi la sede del “Politburo”. Qualcuno dell’area isontina sospettò che, oltre il Timavo, avessero fatto male i calcoli, poiché i presidi di Gorizia e Monfalcone continuano a rimanere in un profondo stato di sofferenza. Di fronte aa questo disordine la direzione accusa il sito “leopost” ignorando che anche i vertici che gestiscono le relazioni sindacali sono faticosi. Quale sarebbe il “deterioramento”? Forse sarebbe ora di aggiornare la compilation che tanto appassiona “BimboMix”.