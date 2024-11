ConfindustriaSiLustra Exxx…Polzive!!! Tutte le strade portano a Coseano (Ud). Luigino Pozzo premiato come Imprenditore dell’anno. Il Consiglio direttivo di Largo Melzi di Udine presenterà il 29 novembre la candidatura del nuovo presidente di Confindustria. L’illuminante intervista a leopost di alcuni mesi fa. Qual’è il sistema Friuli?

Il pallino del titolare della “PMP” è l’operaio. Lo ribadisce in ogni lingua: «Bisogna far in modo che l’operaio riesca a guadagnare di più liberalizzando il lavoro; chi vuole lavorare devi lasciarlo lavorare. In Germania lo straordinario non è tassato. A partire dall’infermiere che il sabato o la domenica, se fa orario straordinario, tira il compenso detassato». OIè. Schiaffo ai sindacati.

Attorno alla scelta del nuovo presidente di Confindustria Udine si fanno sempre più insistenti le voci che portano a Luigino Pozzo, leader della “Pmp Industries” di Coseano (Ud). Una settimana fa è stato premiato come “Imprenditore dell’anno” al concorso “Fax for Peace, Fax for Tolerance” organizzato dall’Isis di Spilimbergo e giunto alla 28esima edizione. Il 29 novembre il Consiglio direttivo del sodalizio di Largo Melzi porterà a conoscenza dell’assemblea il nome del candidato più accreditato a prendere in mano l’eredità di Benedetti. Il nome sarà quello di Luigino Pozzo. Riguardo al premio “Fax for Peace, Fax for Tolerance”, l’iniziativa ha per tema la pace e si propone di creare per fini educativi un forum virtulae entro cui confluiscano da tutto il mondo immagini che facciano discutere e riflettere sui grandi valori della pace e della solidarietà tra i popoli. Per questo motivo risulta illuminante un’intervista che il presidente della “PMP Industries” di Coseano aveva rilasciato a leopost alcuni mesi fa. Un brano:

Qual’è il problema oggi in Friuli? Risponde Pozzo: «Il nostro problema oggi è aumentare la capacità produttiva. In Friuli abbiamo il doppio del lavoro di quello che possiamo fare». L’economia è sempre fondamentale per gli equilibri mondiali?: «Noi abbiamo stabilimenti in tutto il mondo. In India produciamo per l’India, In Cina per la Cina, in Bosnia produciamo per l’Europa perché dal mio punto di vista, la Bosnia è Europa. E attenzione – ricorda Pozzo -: gli stravolgimenti bellici di questi ultimi mesi hanno avuto come conseguenza il fatto che abbiamo perso la Russia. Noi europei – lo ricordo – a causa di una politica cieca, abbiamo perso quel grande stato che è la Russia. Nel caso del conflitto con l’Ucraina è mancata la politica, è mancato il dialogo. Segnalo che solo il grande Berlusconi aveva capito l’importanza di quello stato. Il fondatore di Forza Italia aveva avvicinato all’Italia la Russia, la Libia, il Nord Africa. Aveva risolto il problema dell’energia e dei minerali. L’errore non dobbiamo ripeterlo con i Balcani dove io personalmente sono quasi un ambasciatore, dialogo con tutti. Fedriga dovrebbe darmi un premio! In Bosnia ho 350 operai e i vertici istituzionali mi hanno sempre agevolato nel momento in cui dovevo investire nella mia industria». “Sistema Friuli, Sistema Pozzo”, un ambasciatore friulano in tutto il mondo. Un presidente di una grande Confindustria.