TagliamentoScazzamento Exxx…Polzive!!! Dopo la fiamma, ai Benito Remix saltano le valvole sul Grande Fiume. Lanfranco Sette accusa Maurmair: La sua mozione rivela un intento demagogico (votata a larga maggioranza emendata dalle opposizioni). Morettuzzo (Patto) infilza i meloniani: “Sono in totale confusione”. F.Martines e M.Pozzo: “Siamo alle comiche”. Spagnolo abbandona l’aula.

Fra una mozione sul Tagliamento discussa in consiglio regionale e la proposta di Ciriani di cancellare il simbolo della fiamma dal labaro di Fratelli d’Italia, fra i meloniani è tutto un giramento di zebedei. Approfitta del polverone sul Tagliamento Massimo Morettuzzo, capogruppo del “Patto per l’Autonomia” che infila la lama nel tricolore e sentenzia: “Negli ultimi anni l’assessore Scoccimarro ha detto tutto e il suo contrario, e la discussione di oggi (ieri) in Consiglio Regionale sulla mozione a prima firma di Fratelli d’Italia è l’ennesimo atto che dimostra l’incapacità da parte dell’Amministrazione Fedriga di gestire la situazione”. Ma il Grande Fiume, come fosse una sua vendetta, risucchia nel ventilatore due esponenti di vertice di Fratelli d’Italia Fvg: il consigliere Markus Maurmair e il sindaco di Latisana Lanfranco Sette. Il primo cittadino, a proposito del documento sul Tagliamento discusso ieri in aula, ha risposto per le rime al collega di partito di Valvasone-Arzene: “La presa di posizione di Maurmair – tuona Sette – rivela un intento demagogico. Con essa il consigliera tenta di recuperare consensi nella sua zona a seguito di un’assemblea pubblica in cui era stato duramente contestato mentre appoggiava il progetto di Dignano. Noi – ricorda il sindaco di Latisana – abbiamo la necessità di avere, entro fine anno, un cronoprogramma dei lavori, lui invece propone di formare una nuova commissione che per me vuol dire passare la palla in tribuna perché vanifica il lavoro di 30 anni sul Tagliamento. Il consigliere regionale smentisce anche il Governo che nel giugno del 2023, dopo l’alluvione in Emilia Romagna, ha dichiarato prioritaria la messa in sicurezza nella nazione”.

Al netto delle rasoiate dell’opposizione, si ha l’impressione che all’interno di Fratelli d’Italia Fvg qualcosa sia saltato e il Tagliamento sta diventando un diabolico pretesto per una “scientifica” resa dei conti tutta interna alle correnti friulane.

In merito a Massimo Morettuzzo, capogruppo de “Il Patto”, afferma: «Peccato che le dichiarazioni dell’assessore Scoccimarro, in chiusura di dibattito, abbiano palesato la volontà di procedere velocemente con la realizzazione delle opere previste, addirittura delineando un cronoprogramma delle stesse. Per senso istituzionale, il nostro Gruppo ha votato a favore della mozione, il cui dispositivo prevede ben altro, ovvero un’audizione con tecnici indicati dai Comuni che potrebbero anche mettere in discussione le ipotesi avanzate finora e proporre una soluzione diversa, capace di tenere assieme la tutela della naturalità del fiume con la mitigazione del rischio per le popolazioni rivierasche. Ribadiamo l’invito a far parlare la comunità scientifica – conclude l’esponente autonomista -, che su questo tema sta facendo dei progressi straordinari e che può indicare le soluzioni migliori e più rapide per affrontare finalmente nel modo migliore questa sfida”. Basterà la comunità scientifica a riportare la calma nel turbolento pianeta dei Benito Remix Fvg orfani della fiamma? La Spagnolo (Lega) strappa e abbandona l’aula in segno di protesta verso i proponenti il documento.