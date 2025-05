UdineStellare Exxx…Polzive!!! Il capoluogo friulano custode della Costituzione e nel solco di Pasolini, Renzulli, Englaro, Tondo, Loris Fortuna, Saro: La stanza dell’amore in carcere: Per restituire dignità ai detenuti. Da inizio anno 20 suicidi nelle carceri italiche.

E’ il problema del sovraffollamento che sta mettendo alla frusta il sistema penitenziario in Friuli Venezia Giulia, che rischia di esplodere. Lo ha detto oggi il garante regionale dei detenuti, Enrico Sbriglia a Udine durante la presentazione a Palazzo D’Aronco dell’attività del garante dei detenuti cittadino, Andrea Sandra, a un anno dalla sua nomina. Da inizio 2024 sono stati 20 i suicidi nelle prigioni italiane, secondo i dati aggiornati a metà febbraio dall’Associazione Antigone, che monitora le condizioni di detenzione nel nostro Paese. Una media drammatica di un suicidio ogni 2 giorni e mezzo, che testimonia come spesso manchi qualsiasi forma di progettualità e speranza a chi vive in prigione, dove persino rincontrare i propri affetti può essere un diritto negato. Da quest’idea di restituire dignità e intimità ai detenuti nasce la stanza dell’amore in carcere. Tra poco più di un mese sarà inaugurato il polo culturale nel carcere di Udine. Ed entro fine anno arriveranno anche le sale per i colloqui intimi per i detenuti e le loro consorti. Sono le novità annunciate dall’ex Garante dei detenuti del Comune di Udine, Franco Corleone, al quale dopo il mandato è rimasto il compito di seguire la ristrutturazione della casa circondariale del capoluogo friulano. Il garante, quindi si è appellato alle istituzioni per migliorare le condizioni dei detenuti. Non una funzione punitiva, ma rieducativa. Oltre alla possibilità di usufruire della cosiddetta stanza dell’amore, ai detenuti potrebbe essere concesso un numero maggiore di telefonate con i propri cari. Si tratta di iniziative volte a infrangere quel muro di solitudine, disperazione e disagio psicologico in cui spesso si trovano avvolti i detenuti, che si trovano a vivere situazioni di fragilità personale, come disturbi psichiatrici, dipendenze, sensi di colpa e angosce esistenziali. A ciò si aggiunge il peso di contesti violenti, sovraffollati, dove l’assistenza sanitaria e psicologica è carente, e la prospettiva di reinserimento sociale quasi assente. Aiutarli a ricostruire i legami familiari è il primo passo per riallacciare quella rete di relazioni interrotte e prepararli alla vita che verrà. Dovrebbe essere questo l’obiettivo prioritario delle carceri, sancito anche dalla Costituzione italiana. Eppure nel nostro Paese assistiamo ogni anno, impotenti, alla morte di decine di carcerati che, non potendo più sopportare le condizioni di reclusione, scelgono di togliersi la vita. Tutto funzionerà al meglio a patto che si risolva il nodo del sovraffollamento. Il decreto sicurezza appena approvato, ragiona infine il neo presidente della Camera penale friulana, rischia però di aggravare la situazione. Udine nel solco di una grande tradizione laica, liberale, europea, civile, costituzionale, raffinata custode dei diritti individuali.