SinistraTerrorista Exxx…Polzive!!! L’odio dei progressisti: minacce di morte alla figlia di Giorgia Meloni. La solidarietà dell’On. Rizzetto: “Condanne esemplari per l’autore. Parole di odio e disumanità”.

È un docente campano, docente di tedesco di una scuola superiore della provincia di Napoli, l’autore del post di minacce alla figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Ginevra. Nel messaggio, che ha ricevuto una condanna unanime da tutti gli schieramenti politici, si tira in ballo la bambina di 7 anni, augurandole di fare la fine di Martina Carbonaro, la ragazza 14enne uccisa dal suo ex fidanzato, Alessio Tucci. L’onorevole Walter Rizzetto rende noto: «La mia solidarietà e vicinanza al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le gravissime e vergognose frasi e minacce nei confronti della figlia Ginevra. All’autore di quelle parole cariche di odio e disumanità devono essere comminati provvedimenti esemplari. Il confronto e la dialettica politica non devono mai degenerare nell’odio e nella violenza. Condanno nel modo più assoluto queste forme di violenza». E’ quanto afferma in una nota l’On. Walter Rizzetto (FdI), Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.