Come riportato su queste pagine la Regione ha stanziato 40 milioni di euri per la sanità. Entro questo mese l’impegno di spesa dovrà essere ripartito verso gli operatori del sistema sanitario regionale. Una novità assoluta indirizzata a migliorare il sistema dove Riccardi punta sulla meritocrazia. Ovvero: «Premiare merito, impegno e progettualità di chi lavora per la salute pubblica nel contesto di un tavolo regionale uguale per tutti». Solo che il principio molto efficace di “motivare” i sanitari e gli amministrativi non è stato “digerito” dalla sigla sindacale della CgilFpFvg che ha chiesto di “rivedere i criteri di riparto delle risorse”. Per i nostalgici delle “pianificazioni sovietiche” viene considerato «Ingiusto l’aumento diverso delle indennità legate al disagio». L’assessore rende noto di essere disponibile a raccogliere tutte le osservazioni ma partendo da un principio: «Se uno ti salva la vita e un altro lo aiuta a farlo, entrambi sono indispensabili ma fanno due mestieri diversi con diverse responsabilità – osserva Riccardi – Uno non vale uno: se vogliamo salvare il pubblico – ribadisce Riccardi – dobbiamo avere il coraggio di dirlo, occorre premiare lavoro, competenze e responsabilità. E se proseguiamo oltre questo esempio, la stagione dei redditi di cittadinanza è superata. Uno non vale uno. Il metodo delle distribuzioni a pioggia ha favorito il consenso sindacale ma non il riconoscimento della qualità del lavoro. Il 6 politico è il reddito di cittadinanza. Ciò non significa escludere qualcuno. Anzi, sottolineo che tutto il personale sarà premiato». Alle ultime elezioni RSU in Friuli VG la CgilFp è precipitata al 21%. Staccata di oltre 10 punti dalla UilFpl.