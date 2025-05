Irrompe nel “patto di legislatura” di “Fedriga Terzo” il caso Lignano che coinvolge direttamente l’assessore al turismo senza deleghe Sergio Bin. Il centrodestra, che sostiene il sindaco Laura Giorgi sta scivolando paurosamente nelle sabbie mobili della battigia. Ai bordi della Laguna si fanno sempre più insistenti le voci di una mozione di sfiducia contro il sindaco ma c’è un altro punto di crisi che mette a dura prova la tenuta del gruppo. E’ la questione delle concessioni balneari e le risposte negate al consigliere Santin, capogruppo della lista “Crescita e Sviluppo” all’ultimo consiglio comunale del 29 maggio: L’interrogazione che doveva fare chiarezza… e invece ha svelato ben altro. Santin rende noto: «Durante la seduta ho presentato un’interrogazione per sapere, in modo molto semplice, se – dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la proroga delle concessioni balneari – i concessionari siano stati in regola oppure abbiano occupato abusivamente il demanio marittimo. E qualora fossero state commesse delle irregolarità chi paga? Il cittadino viene scaricato dicendo che doveva informarsi autonomamente? Il Comune sta tutelando le imprese o le sta lasciando in balia degli eventi, costringendole – di fatto – a operare nell’illegalità?». Santin pone delle domande ma il vice sindaco La Placa – ricorda il consigliere comunale – non risponde: «La risposta del vicesindaco La Placa? Nessuna. Zero. Nulla». E anzi, scoppia il “giallo” del testo dell’interrogazione che Santin descrive così: «(La Placa) Ha pensato bene di cavarsela sostenendo che io avrei “cambiato il contenuto” dell’interrogazione. Un’affermazione non solo falsa, ma anche comodamente vile: il contenuto esposto in aula è identico a quello scritto. È il classico gioco dell’ipocrisia istituzionale: non si risponde alle domande, si scarica la responsabilità su altri, si mente con un sorriso e si spera che nessuno se ne accorga. Ma noi ce ne accorgiamo. Chi lascia i cittadini e le imprese nell’incertezza giuridica, esponendoli al rischio di sanzioni – anche penali – per incapacità o menefreghismo – tuona Santin – non è degno di sedere in un Consiglio comunale». Per smentire il vice sindaco, il leader di “Crescita e Sviluppo” pubblica in rete il testo originale dell’interrogazione. Un brano: “In base a quale norma primaria o secondaria dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario i titolari di comncessioni demaniali marittime, formalmente scadute nel 2024, stanno attualmente operando nella stagione balneare 2025, nonostante l’annullamento della delibera di sospensione dei bandi disposti dal Consiglio di Stato? Qualora gli operatori dovessero subire sanzioni amministrative, penali o civili chi si fa carico di tali conseguenze? (…)». Santin ha richiesto «Risposta urgente». Aggiungendo: «Basta bugie, basta bugiardi nelle istituzioni».