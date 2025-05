ParafarmaciaInFantasia Exxx….Polzive!!! A Cormons e Monfalcone scoperti due punti vendita evasori totali. I finananzieri accertano omessa dichiarazione per 850 mila euri.

Fonte Comando:

Scoperta Parafarmacia “furbetta” con due punti vendita a Cormons e Monfalcone. Occultati al fisco 850mila euri. Le Fiamme Gialle isontine, nell’ambito del costante monitoraggio economico del territorio, hanno intensificato i controlli finalizzati a prevenire e contrastare le irregolarità connesse all’evasione fiscale e all’economia sommersa. In particolare, i militari del Gruppo GdiF di Gorizia hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una parafarmacia con doppio punto vendita a Cormons e a Monfalcone, risultata essere un “evasore totale”. Questa infatti vendeva i propri prodotti emettendo regolarmente scontrini e ricevute ai propri clienti, tuttavia non li registrava nella contabilità, omettendo addirittura di presentare le dichiarazioni fiscali e, di conseguenza, non versava al fisco sia le imposte dirette che l’IVA dovuta. Al termine del controllo, che ha riguardato gli ultimi 5 anni d’imposta, i Finanzieri hanno accertato quindi un’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per 850mila euro e un’evasione all’imposta sul valore aggiunto per 124mila euro. La parafarmacia negli anni era sempre stata sconosciuta al Fisco e la sua individuazione è stata possibile grazie ad accurate attività informative e investigative sia sul territorio sia mediante l’utilizzo delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza”.