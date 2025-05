Secondo i bilanci del Servizio Sanitario Regionale di ciascuna regione, in Friuli VG il “costo medio” per medici di medicina generale è il più alto d’Italia, siamo i primi davanti all’Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lombardia. E mancano i medici. Cosa c’è dietro la critica situazione della sanità territoriale? Chi frena lo sviluppo? Nella relazione della Corte dei Conti di ieri è stato inserito, nel passaggio sul programma PNRR legato alla riforma territoriale, l’argomento “medici di famiglia” che in questi ultimi tempi sta creando parecchi disagi ai cittadini. C’è carenza? Nell’isontino sono circa 19 mila i cittadini senza un medico di base, nel distretto di Tolmezzo il 33%. Il caso è emerso ieri anche a Udine a causa di due medici che hanno comunicato ai pazienti “La cessazione dell’attività di medico comvenzionato”. E sono circa 3.000 i cittadini che dovranno cambiare sanitario. Per Adriana Fasiolo, segretaria provinciale della Federazione Italiana medici di medicina generale (Fimmg) sorella di Laura, consigliera regionale del PD, pur di rivendicare la primazia di una difesa “di facciata” verso i sanitari, accusa la Regione di non aver elaborato per tempo un programma di medicina generale. Accuse che barcollano e che dimostrano come A. Fasiolo sia complice di un fenomeno di “Casta sanitaria” che si regge su una solida ragnatela di relazioni. Va detto che la Fasiolo è dirigente di quel sindacato (Fimmg) che organizza i corsi per la scuola di formazione dei medici. Ci fosse più coerenza e competenza e meno ideologia verso l’assessore, i problemi dei medici di base sarebbero risolti. In questo senso si capisce perché i professionisti non firmano la riforma epocale che dà la possibilità ai cittadini di trovare un medico quando ne hanno bisogno dalle 8 alle 20 tutti i giorni. E non ci troveremmo nelle scandalose situazioni di Gorizia o Udine. La riforma prevede che i nuovi medici che entrano in servizio dovrebbero diventare dipendenti della sanità pubblica. Oggi invece sono tutti liberi professionisti e liberi di gestirsi le 15 ore settimanali che devono garantire nei loro ambulatori. Per il medico di base il passaggio da libero professionista a dipendente del servizio Nazionale (con miglior servizio per i cittadini), comporterebbe un radicale cambiamento. Ma chi si oppone al miglioramento del servizio dei medici? E’ il sindacato più potente: la Fimmg della dirigente Fasiolo che, in combutta con la sorella consigliera regionale del PD, accusa continuamente l’assessore e la Regione Fvg di non “aver elaborato per tempo un programma di medicina generale”. Ma non basta perché la rete di relazioni dei Medici di Medicina Generale si allarga all’ Enpam, l’Ente previdenziale a cui tutti i liberi professionisti sono iscritti. Il combinato disposto di Enpam e Fimmg, ostacola qualsiasi progetto di riforma del servizio affidato ai medici di medicina generale. Come fai a prevedere i trend demografici se l’obiettivo del sindacato è quello di ostacolare la riforma? In tal senso la carenza nasce proprio a causa di questo rinnovato “protezionismo” che danneggia i cittadini. Tra Udine e Pordenone a causa di questi ostacoli sono circa 200mila i cittadini privi di un medico di base. Ma su questo tema da parte del ministro Ciriani non è arrivato nessun allarme.