LignanoDamigiano Exxx…Polzive!!! La maggioranza De Toni inaugura FriuliDoc in trasferta. Figurazza atomica del sindaco udinese che sente odore di sfiducia verso la Giorgi: “Ringrazio il sindaco di Grado”. De Toni teme il centrodestra. Consiglieri di opposizione non invitati.

Inaugurazione con figurazza atomica per la maggioranza del sindaco De Toni oggi a Lignano. Si tratta dell’appuntamento con lo stand promozionale di “FriuliDoc” cui la minoranza non è stata invitata. Il sindaco, nell’introdurre i festeggiamenti ha scambiato Grado per Lignano. Durante i ringraziamenti di rito, con la solita veemenza, ha citato Laura Giorgi come “sindaco di Grado”. Scordandosi di essere a Lignano. A dimostrazione che la promozione del sagrone, che il centrodestra già organizzava negli anni scorsi, vedi l’Austria, non appassiona più di tanto l’attuale maggioranza di Udine. Perché uno scivolone così evidente? Il sindaco è al corrente di movimenti (vedi mozione di sfiducia) che alla maggioranza locale sono ancora sconosciuti?