Ai pazienti l’avviso è arrivato solo qualche giorno prima: “Dal 1° giugno il medico da lei prescelto cesserà l’attività di medico convenzionato. Potrà rivolgersi, munito della presente lettera, agli uffici competenti dell’Azienda che saranno a disposizione per le operazioni di variazione”. A Udine sono 2 i medici andati in pensione e ora 3.000 persone dovranno cambiare medico. Il distretto di via San Valentino preso d’assalto.