La mozione discussa ieri riguardo “l’ingerenza” istituzionale della sindaca che svolge il ruolo di presidente del consiglio e capo della giunta è stata respinta ma, a conti fatti, con i voti della minoranza è stato raggiunto il 60% dei cittadini.

Lignano, dopo i tormenti su Lisagest, la proroga delle concessioni balneari e i consigli comunali dove il sindaco (ruolo politico) esercita le funzioni di garante dell’aula (Presidente del consiglio), ritorna alla grandissima a svolgere un ruolo di protagonista in questa fase in cui Fedriga deve puntellare il suo “Patto di Legislatura” da presentare il 17 giugno in Consiglio Ragionale. Il sindaco Laura Giorgi, molto vicina all’assessore Bin sta attraversando uno dei momenti più complicati del suo mandato. Gli scivoloni amministrativi e la sua spocchia stanno facendo perdere la pazienza ai consiglieri sia di maggioranza che di opposizione. E lo si è capito bene ieri sera, durante il consiglio comunale. Infatti stamattina, visti i numeri e la condivisione delle tesi contro il sindaco, ai bordi della Laguna era girata la voce di una iniziativa di alcuni consiglieri al lavoro su un documento di sfiducia del primo cittadino. I firmatari avrebbero avuto garanzie del sostegno (in segreto) anche da parte della maggioranza. Il livello di sopportazione degli eletti ha raggiunto ormai vette siderali. E la testimonianza del consigliere Santin è plastica e riguarda da vicino il ruolo inopportuno della sindaca. Come se Fedriga prendesse il posto di Bordin. Due ruoli incompatibili. Rende noto il leader di “Crescita e Sviluppo”: «Il 100% dei consiglieri comunali conferma che non è in grado di fare il Presidente del Consiglio. Nell’assemblea del 29 maggio – ricorda Santin – sei consiglieri comunali , rappresentanti della maggioranza assoluta dei voti espressi dai cittadini, hanno votato contro il Sindaco Laura Giorgi . Durante i lavori ha sostenuto che il Sindaco non dovrebbe svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio. Peccato che tale ruolo le sia attribuito per legge. Insomma, il sindaco Giorgi ammette candidamente di non riuscire a distinguere tra la figura istituzionale del Sindaco e quella, imparziale, di garante dei lavori consiliari». Ricorda Santin. Al quale è stata tolta la parola, non ha ottenuto risposte alle sue interrogazioni. Caso vuole che siano proprio gli esponenti della maggioranza – sì, proprio loro osserva Santin – a lamentare toni troppo accesi, interrogazioni fuori tema e violazioni delle regole nei tempi di intervento. Va da sé che il ruolo di vigilanza è soppresso. “Chi, se non il presidente del consiglio dovrebbe vigilare sul rispetto delle regole in aula?” Lo stesso Marosa di “Pensieri Liberi” accusa la sindaca-presidente di “essere stato interrotto e distratto da reazioni stizzite durante i suoi interventi”.