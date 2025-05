Crisi&Sorrisi Exxx…Polzive!!! L’assessore senza deleghe Bin si prenota per il patto di legislatura di Fedriga. E’ il beniamino degli “scrocconi” (Trump) che si nutrono del Frie: 1 miliardo e 600 milioni di prestiti agevolati distribuiti. Dal mese di aprile deliberati interventi a fondo perduto.

Lo disse il presidente americano in uno dei suoi interventi deliranti: «Penso che gli europei siano stati degli “scrocconi“. Profeta». Un esempio ce lo fornisce la giunta “mutilata” (per via delle deleghe) di Fedriga. L’assessore Bin ha partecipato ieri alla prima riunione del nuovo Comitato di gestione guidato dal presidente Michele Zanolla. L’assessore ha puntualizzato: “Il Comitato di gestione del Frie svolge un ruolo centrale nel sistema degli interventi regionali per l’accesso al credito delle imprese. Un lavoro straordinario che ha portato a effettuare, dal 2018 al 2024, oltre 1.500 interventi finanziari, per un corrispettivo economico di circa 1,6 miliardi di euro di prestiti agevolati, il 74% dei quali erogato a sostegno delle Pmi. Senza scordare che il range di tassi offerti è sempre stato significativamente inferiore rispetto a quelli proposti alle aziende di altri territori italiani. L’augurio è che l’azione del nuovo presidente Michele Zanolla e del Comitato del Frie rimanga strategica per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia“. Lo ha affermato oggi a Trieste l’assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini nel corso della prima riunione del Frie. Bini ha ricordato il periodo di forte incertezza che stiamo attraversando. «Nonostante le difficoltà che dobbiamo registrare a livello geopolitico, la Regione continuerà a sostenere con grande convinzione il mondo industriale e imprenditoriale del nostro territorio anche attraverso le ingenti risorse che siamo pronti a garantire al Frie». Nel corso della riunione è emerso che i Fondi di rotazione regionali sono diretti alla concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia, nonché dei liberi professionisti. Inoltre, dall’aprile del 2024, il Comitato di gestione delibera anche gli interventi agevolativi a fondo perduto a fronte di operazioni finanziarie – mutuo o leasing – per l’acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali d’impresa attraverso la cosiddetta “Sabatini Fvg. Grazie ai finanziamenti garantiti dal Frie – ha sottolineato Bini – in Friuli Venezia Giulia le aziende hanno l’opportunità di ottenere prestiti a tasso fisso fino all’1,3%, a fronte di un costo medio del credito che in Italia si aggira attorno al 6%”. Alla base di questi risultati c’è il maggior aumento delle capacità di razionalizzazione e semplificazione del funzionamento del sistema di credito agevolato regionale registrato negli ultimi 50 anni. Un miglioramento evidente – ha sottolineato in conclusione l’assessore – portato a compimento dalla legge SviluppoImpresa del 2021″. Oltre che dal presidente Michele Zanolla, il nuovo Comitato di gestione del Frie è composto da Anna Bidoli, Marco Lenna, Marco Lunazzi, Alessandro Minon, Ariano Medeot, Manlio Romanelli, Attilio Imi e Alessandro Marzocco.