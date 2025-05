Il Giudice per l’udienza preliminare, chiamato a pronunciare la sentenza al processo per l’omicidio di Shimpei Tominaga, ha rinviato l’udienza al 10 giugno. In mattinata il Pubblico ministero, nella sua requisitoria, aveva presentato le richieste di condanna per i tre imputati: 12 anni e 4 mesi per Samuele Battistella, 12 per Abdallah djouamaa e 10 per Daniel Wedam.