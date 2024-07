UdineSicura Exxx…Polzive!!! Il corteo di oltre 500 persone è arrivato sotto il municipio. Il sindaco non si presenta. Fischi alla presidente del consiglio Nassimbeni. Cori contro De Toni: ‘Dimissioni!”.

Il presidente Malignani ha ricordato il principio della manifestazione che aveva preso il via da piazzale XXVI luglio alle 18,30: pacifica e tesa a ribadire l’emergenza che sta percuotendo la città: sicurezza. La memoria al povero Shimpey e la solidarietà degli udinesi che i promotori hanno raccolto lungo il tragitto. Il sindaco é arrivato un po’ dopo. In realtà ha ascoltato gli interventi. Ma all’inizio é stata la presidente ad accogliere i promotori e si è beccata i fischi. Non sono mancati i cori contro il sindaco dopo l’intervento del presidente del Comitato. Sotto la Loggia si sentiva: Dimissioni!