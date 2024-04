UdineseTv Exxx…Polzive!!! Esordio scintillante della trasmissione Ring dagli studi di Udine. Avarino strappa una diretta da urlo con Fedriga collegato da NewYork. Petardi in studio fra Cisint e Pellegrino.

“Ring” la fortunata trasmissione itinerante di Ferdinando Avarino che si muove fra il Veneto e l’area giuliana, è approdata per la prima volta ieri sera a Udine. La puntata, andata in onda in diretta e in contemporanea anche su Telequattro di Trieste, ha fornito ottimi spunti sull’attualità politica locale, italiana e internazionale. L’apertura è formidabile poiché Avarino è riuscito a “intercettare” Fedriga a New York. Un collegamento in diretta proprio mentre alle spalle del presidente il maxi schermo illuminava Times Square dei colori del Friuli Venezia Giulia. Fedriga ha spiegato il valore della promozione e degli scambi commerciali con l’America: “Un paese liberale, atlantico del quale ci possiamo fidare”. Avarino cerca di “stanare” il presidente rispetto alle dichiarazioni di Salvini contro Draghi possibile presidente della commissione europea. Fedriga è diplomatico, malgrado il conduttore gli ricordi la posizione di Giorgetti che è invece favorevole. Il presidente non si espone e da politico navigato qual’è risponde che c’è ancora molta confusione, «aspettiamo di capire che tipo di maggioranza si formerà dopo il 10 giugno». La trasmissione ritorna in studio con gli ospiti che sono Danielis dei 5Stelle; Treleani Fratelli d’Italia; Moretti del PD; Cisint Lega e Pellegrino di AVS. Ed è proprio con Cisint e Pellegrino che lo studio si surriscalda. Il tema è quello dei migrantes e dell’integrazione col caso Monfalcone sviscerato da cima a fondo. Si ragiona sui quartieri-ghetto. Cisint, rivolgendosi alla consigliera regionale: “E’ mai passata per Monfalcone?”. Replica Pellegrino: “Il partito della Cisint ha fatto solo un’interpellanza sui salari degli operai a 3 euri e 50”. La sindaca si irrita: “Ma io sto parlando di cose concrete, lei mi parla invece di interpellanze!!l vive su altri mondi. Io parlo di cose che capitano ai cittadini, le interpellanze le lascio a lei!”. Esordio de luxe per Ring da Udine.