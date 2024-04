ScovasseFurlane Exxx…Polzive!!! Nubi tempestose sull’assemblea Net del 23 aprile. Il sindaco De Toni tiene il punto su Siciliotti presidente e la clamorosa new entry in consiglio: l’ex direttore Fuccaro. E’ indagato per frode nelle pubbliche forniture. Sindaci sul piede di guerra. Com’è finita la vicenda CiviEsco?

Il 23 aprile prossimo è convocata l’assemblea dei soci della Net Spa per il rinnovo del Cda. La Net è l’azienda che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti in circa una sessantina di comuni del Friuli. Come anticipato su queste pagine, il sindaco di Udine (maggioranza delle quote) ha proposto il nome del professionista udinese Claudio Siciliotti come presidente al posto dell’uscente Luisa De Marco, colei che in questi ultimi anni ha dovuto sobbarcarsi il doppio ruolo di presidente e direttore generale. Tuttavia De Toni conserva anche un altro nominativo da sistemare nel nuovo Cda: quello dell’ex direttore generale della Net Massimo Fuccaro (tirava un compenso di circa 200mila euri/anno). Nell’incontro di ieri sera, cui hanno partecipato alcuni sindaci, sono emerse molte perplessità sulla scelta di Fuccaro. Il suo nome è strettamente legato alla vicenda “CiviEsco” (vedi leopost). Un anno fa, la “Energy Service Company“, nata per iniziativa della Civibak di Cividale, è stata ceduta per l’80% alla Idealservice di Pasian di Prato. La vicenda puzza di bruciato lontano un miglio visto che Idealservice, in casa Net, è considerata un Very Important fornitore. Chi dei due ha fatto l’affare? Quali sono stati i termini del negoziato? Resta ancora un mistero. E per questo motivo alcuni sindaci hanno manifestato il loro disappunto soprattutto nel caso in cui Siciliotti venisse eletto presidente. Come ingoierebbe la proposta di un indagato da sistemare nel Cda da lui presieduto? Nemmeno partita, la timbratura di De Toni sulla Net ha già disarticolato i soci. Che sono infastiditi per questa dimostrazione di centralizzazione del potere verticistica, dominante e inopportuna che i sindaci avevano rilevato fin dai tempi di Fontanini-Laudicina ma che oggi sono stranamente silenziosi. E per dimostrare un’ulteriore prova di forza il potere centrale dei partiti, il Pd, è pronto a imporre un altro nome come consigliere nel Cda, quello dell’amministratore di condominio Verona. Gli equilibri dovrebbero essere così stabiliti: al comune di Udine 2 sedie più il presidente; ai sindaci della Bassa Friulana 1 posto; resta una casella per il centrodestra che punta tutto sulla riconferma di Giandavide D’Andreis. In queste ore il PD è in conclave per definire come pulire le “scovasse”.