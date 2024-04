Centrodestra messo a dura prova in questa fase di presentazione delle liste per le comunali. Il punto è semplice: Uniti a Trieste, divisi nel contado. Con un riflesso che giunge dal Veneto che rischia di contribuire a rendere ancora più complesso lo scenario. Dunque, per capire il Friuli occorre fotografare ciò che avviene al di là del Livenza. Il coordinatore degli azzurri Flavio Tosi e quello di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, hanno messo nel mirino Luca Zaia. Stop Lega il prossimo giro alle regionali. Le saette venete raggiungono e superano anche il Tagliamento. Col caso Pasian di Prato (Ud) che, per una vicenda alla “Giulietta e Romeo” nostrana è quella più curiosa e morbosa. I due assessori che hanno condiviso per 5 anni l’amministrazione Pozzo, hanno deciso di voltargli le spalle. Su impulso del vice sindaco Ivan Del Forno, la Lega schiererà una lista contro l’uscente primo cittadino. Solo che, per una questione di intese amorose, non sarà lui il candidato sindaco, bensì lei, Juli Peressini, eletta 5 anni fa con Forza Italia e oggi rapita dall’uom gagliardo e fiero. Di fronte alla passionale estasi amorosa, c’è anche chi, invece di apprezzare il dolce coraggio, ne critica gli aspetti. L’assessora leghista Chiara Serra (19 voti, allieva del treccartaro) si rammarica perché il suo partito ha scelto la più votata della lista come candidata sindaca invece che un iscritto al partito di Fedriga. Come se in una partecipazione democratica occorresse fare l’esame del sangue ai candidati. A meno che uno non si chiami Vannacci, il fascistoide. Insomma a Pasian di Prato scende in campo la coppia Peressini-Del Forno che ricorda Bucaresti e la Romania, Nicolae ed Elena. Senza epiloghi tragici. Beninteso. Meno colorita la situazione a Campoformido, ma politicamente intensa, per via del delirio che ha colpito alcune formazioni. La Lega è ferma sull’uscente Erica Furlani. Lei afferma di avere con sé le forze moderate, in realtà non c’è traccia di simboli di Forza Italia. Se la vedrà con il civico Massimiliano Petri che porta con sé un buon progetto trasversale composto da persone di diversa estrazione politica (anche in quota Fratelli d’Italia). Poi c’è l’assessore Stocco che si presenta con il gruppo di maggioranza che ha abbandonato la sindaca Furlani. Remanzacco, Dignano, Osoppo e Fagagna meritano una pagina a parte. Domani a Grado, il candidato di Fratelli d’Italia Bredeon presenterà la squadra. Tiene a precisare: “Nessun accordo con la sinistra”. Elezioni sui carboni.