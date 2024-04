GeniPolimeni Exxx…Polzive!!! Il direttore dell’azienda di coordinamento sanità Fvg firma l’intesa più avanzata d’Italia: Incentivi alle funzioni tecniche; valorizzazione del personale; stop alla fuga di personale sanitario. Domani a Roma UilFpl e Nursind Fvg consegneranno a Bombardieri il testo dell’accordo.

Un accordo storico di respiro nazionale che domani finirà sul tavolo del segretario della Uil a Roma prima della grande manifestazione che partirà dal piazzale Ugo La Malfa.

UilFp e Nursind hanno sigliato ieri nell’Azienda regionale di Coordinamento sanitario di Udine (Arcs), il Contratto Integrativo Aziendale che vale circa 1.500.000 euri. E’ una data storica per la sanità del Friuli Venezia Giulia poiché l’accordo garantisce il pagamento della performance e degli incentivi a tutti i dipendenti dell’Azienda, oltre al pagamento di indennità e maggiorazioni al personale infermieristico di Sores. Un successo ottenuto grazie all’impegno e alla costanza di un sindacato che pone al primo posto la tutela del lavoratore. No alle speculazioni aziendali sulla pelle degli operatori sanitari per ingrassare i bilanci. Per questo motivo, il successo dell’accordo è racchiuso nel passaggio in cui si prevede che i richiami in servizio siano pagati con i capitoli di spesa del bilancio. Quello che in altre aziende si continua a respingere. Va detto che il direttore Jo Polimeni ha condiviso tutti i profili del documento presentato da Stefano Bressan della Uil Fp e da Luca Petruz di Nursind, compreso l’ottenimento di un impegno di spesa pari a 80.000 euri da impegnare su progettualità qualitative e quantitative per valorizzare tutti i lavoratori dell’Azienda. Uno schiaffo alla struttura Friuli Centrale del Direttore Denis Caporale che si dimostra totalmente assente riguardo alle problematiche di natura economica rispetto alle risorse aggiuntive. Per converso, il direttore Polimeni si è preso l’impegno di favorire lo sblocco in tempi rapidi dell’annosa questione legata al riconoscimento degli incentivi alle funzioni tecniche che sarà presa in carico direttamente dalla Direzione Centrale Salute. Una firma che permette di poter creare maggior attrattività e prevenire la fuga di personale infermieristico. Il direttore dell’Arcs di via Pozzuolo di Udine si è spinto oltre, ed ha disposto che venisse autorizzato l’utilizzo di Prestazioni Aggiuntive pagate da Bilancio aziendale con tariffa di 35 euri/ora per la copertura di turni aggiuntivi programmati e richiamo in servizio. Questo significa che un infermiere con turno da 7 ore 20 sarà pagato 253€ oltre al riconoscimento economico di ore pesanti. L’accordo – concludono Stefano Bressan e Luca Petruz – mantiene un sistema incentivante che permette di liberare importanti risorse dai fondi contrattuali per valorizzare i lavoratori e risolvere il cronico problema della carenza di personale. Lunedì mattina i due esponenti sindacali saranno ricevuti dal direttore dell’Azienda Friuli Occidentale di Pordenone.