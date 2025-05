UdineseTraLeFrese Exxx…Polzive!!! Il Patto per l’Autonomia fa scoppiare i palloni all’assessore senza deleghe Bin e interroga la giunta: Dopo aver speso 2,7 milioni per sponsorizzare l’Udinese Calcio ha ancora senso diffondere il marchio “Io sono Fvg”? Forse è meglio usare “Io ero Fvg”.

Il consigliere regionale de “Il Patto per l’Autonomia” Marco Putto randella la giunta dei “mutilati” (per via delle deleghe) che ha impegnato soldi pubblici dei friulani per sostenere l’Udinese Calcio ora in procinto di essere ceduta a un fondo Usa. Nel mezzo di una crisi allucinante, patti di legislatura da sottoscrivere, atti amministrativi deliberati da assessori travolti da una bufera oceanica sul terzo mandato, partiti dell’Alleanza in lite fra loro, un ministro che si dichiara stufo di “porgere guance e sopportare”. In tutto questo marasma il consigliere de “Il Patto” si chiede e interroga la giunta Fedriga: “Ha ancora senso diffondere nella sponsorizzazione della squadra lo slogan ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’? Oppure potremmo dire, più propriamente, ‘Io ero Friuli Venezia Giulia’? È notizia di sabato che l’Udinese calcio verrà presto ceduta per l’80% a un fondo statunitense – prosegue Putto -, mentre la storica famiglia Pozzo manterrà solo una quota di minoranza (20%). Un passaggio di proprietà che segna un cambio epocale per il calcio friulano e che pone interrogativi legittimi sull’opportunità di continuare a investire risorse pubbliche regionali a favore di una società calcistica che, molto presto, avrà una guida estranea al territorio. La Regione Friuli Venezia Giulia sponsorizza da anni l’Udinese con il marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ sulle maglie e in molte altre iniziative promozionali. Un investimento da 900mila euro all’anno, per un totale di 2,7 milioni di euro nel triennio 2023-2025. Alla luce della nuova proprietà, è ancora strategico spendere queste cifre per promuovere l’identità regionale attraverso una squadra che farà capo a un fondo straniero? È giusto parlare di “Io sono Friuli Venezia Giulia” quando a decidere del futuro della società saranno manager americani? A tal proposito ho appena presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere: se, alla luce del recente passaggio di maggioranza dell’Udinese Calcio a un fondo statunitense, ritenga ancora strategico mantenere l’attuale livello di sponsorizzazione istituzionale legata al marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Quali siano le valutazioni compiute dalla giunta regionale in merito al mutato assetto societario e alla sua possibile incidenza sul ritorno d’immagine per la Regione; se non si ritenga opportuno, anche in un’ottica di trasparente ed efficace utilizzo delle risorse pubbliche, procedere a una revisione dell’entità del contributo regionale, eventualmente subordinandolo a parametri più stringenti di ricaduta territoriale, coinvolgimento del tessuto sportivo locale e valorizzazione dell’identità friulano-giuliana; se siano previsti, nel contratto di sponsorizzazione o negli atti attuativi, strumenti di revisione o clausole di recesso, nel caso in cui venissero meno i presupposti di coerenza tra l’immagine istituzionale promossa e l’identità del soggetto sponsorizzato. I soldi pubblici devono essere spesi con responsabilità, in particolare quando cambia radicalmente lo scenario rispetto al momento in cui sono stati originariamente stanziati. Investire in identità significa investire in chi rappresenta davvero il nostro territorio”.