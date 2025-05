A distanza di quasi sei mesi, nessuno dei punti concordati e che andavano confermati entro il 31 gennaio 2025 è stato attuato. L’accordo, vincolante, prevedeva misure fondamentali per la regolamentazione del lavoro dirigenziale e per una gestione trasparente delle risorse umane e finanziarie. Per tal motivo le Organizzazioni Sindacali UilFpl, Cimo e Anaao-Assomed denunciano pubblicamente il gravissimo inadempimento da parte della Direzione Generale di Asugi, che non ha dato seguito agli impegni sottoscritti nell’Accordo sull’Unificazione dei Fondi, firmato nel dicembre 2024. A distanza di quasi sei mesi, dopo le promesse da marinaio del DG Poggiana, nessuno dei punti concordati a fine gennaio è stato attuato. Per i vertici delle parti sociali: «Chi governa la sanità pubblica ha il dovere di rispettare gli impegni assunti. Il tempo delle attese è finito», ricordano Stefano Bressan (Segretario Generale della UilFpl), Stefano Vita (Uil Medici), Paolo Barbina (segretario Anaao Asugi), Massimiliano Tosto (segretario regionale Anaao) e Fabrizio Riccio (segretario Cimo Asugi). L’accordo, vincolante, prevedeva misure fondamentali per la regolamentazione del lavoro dirigenziale e per una gestione trasparente delle risorse umane e finanziarie. In assenza di risposte concrete, entro tale termine verrà formalmente proclamato lo stato di agitazione della Dirigenza Medica e Sanitaria dell’Azienda; saranno interrotte tutte le relazioni sindacali con la Direzione Generale; saranno intraprese tutte le azioni conseguenti, anche in sede legale, a tutela dei lavoratori rappresentati. Non resteremo in silenzio. Chi governa la sanità pubblica ha il dovere di rispettare gli impegni assunti. Il tempo delle attese è finito. Ecco spiegato il motivo per cui molti lavoratori del settore sanitario pubblico tagliano la corda e scelgono le strutture private. I punti dell’accordo ignorati dal DG smemorato Poggiana e rimasti in sospeso sono i seguenti:

“Approvazione definitiva del regolamento sull’orario di lavoro, con spostamenti di sede solo se formalizzati dal responsabile di struttura.

Attribuzione formale della sede di assegnazione per ogni dirigente, come previsto dal vigente CCNL.

Definizione di criteri oggettivi per la valutazione degli organici e dei carichi di lavoro, con verifica annuale.

Rendicontazione puntuale sull’impiego dei medici specializzandi nei presidi ospedalieri hub e spoke.

L’inadempienza è totale e avviene in un contesto già gravemente compromesso dalle carenze strutturali di personale, dove i carichi di lavoro sono diventati insostenibili e il rischio concreto della fuga verso il settore privato si fa ogni giorno più reale. In questo scenario, l’immobilismo di ASUGI è inaccettabile.

UilFpl, Cimo e Anaao assegnano un termine inderogabile di 15 giorni alla Direzione Generale per trasmettere un cronoprogramma chiaro, dettagliato e vincolante per l’attuazione degli impegni assunti. In assenza di risposte concrete entro tale termine verrà formalmente proclamato lo stato di agitazione della Dirigenza Medica e Sanitaria dell’Azienda. Inoltre saranno interrotte tutte le relazioni sindacali con la Direzione Generale. Non mancheremo – ribadiscono i segretari – di tutelare i nostri lavoratori anche avviando azioni in sede legale conseguenti alle inadempienze di Asugi”. Nuova bufera su Poggiana il DG smemorato che promette e si fa travolgere dalla tramontana giuliana. Intanto UilFpl, Cimo e Anaao-Assomed assegnano un termine inderogabile di 15 giorni alla Direzione Generale per trasmettere un cronoprogramma chiaro, dettagliato e vincolante per l’attuazione degli impegni assunti. Chi pensa ai lavoratori?”