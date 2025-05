DeToniScivoloni Exxx…Polzive!!! La mozione pro Palestina sbriciola la maggioranza di Udine. Non partecipano al voto i consiglieri: Patti, Gea Arcella, Scalettaris, Ermano, Colautti, Gatta. La minoranza esce dall’aula. Laudicina fa saltare le valvole a De Toni sull’assestamento di bilancio: Che numeri dà?

Fra un assestamento e l’altro, ieri sera in Consiglio comunale di Udine si è celebrata una clamorosa spaccatura in seno alla maggioranza. Oggetto delle divergenze una mozione di sentimenti “Per il riconoscimento dello Stato di Palestina” firmata da Andrea Di Lenardo di AVS. Ne dà notizia la consigliera Serena Pellegrino. Alcuni consiglieri, senza giustificazione, sono usciti dall’aula sottraendosi al voto. E sono: Pierenrico Scalettaris, vice presidente del Consiglio comunale (Azione), Paolo Ermano (lista del sindaco De Toni), Lorenzo Patti (Azione), Alessandro Colautti (Alfieri della libertà) e la consigliera Antonella Gatta (eletta con la lista del sindaco De Toni e ora nel gruppo misto). E’ uscita dall’Aula del Consiglio anche e incredibilmente l’assessora Gea Arcella (dimessa da consigliera…lista del sindaco De Toni). Mentre l’assessore Zini è rimasto tra i banchi. La minoranza di centro destra non ha partecipato al voto giustificando la scelta per via dell’orario (era quasi mezzanotte) e non si ha la mente lucida per discutere di temi così importanti. Ma la consigliera Pellegrino accusa: “ I Palestinesi non conoscono più giorno e notte, bruciano da un anno e mezzo e sono assediati da più di 80 anni, mentre i consiglieri e le consigliere di Fratelli d’Italia, della Lega e delle liste civiche di destra, hanno sonno!!!” La mozione era firmata dal capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra-Possibile Andrea Di Lenardo. «Tutti i consiglieri sono intervenuti – ricorda Pellegrino – Noi abbiamo atteso quattro ore in consiglio, una sciocchezza rispetto a quello che sta terribilmente accadendo alla popolazione palestinese. Vogliamo il Cessate il fuoco immediato! ». Sul documento contabile, la capogruppo della Lega Laudicina ha ricordato al sindaco che “La manovra è di 23 milioni e 3 e non di 29. Non è eccezionale perché l’ultimo assestamento Fontanini era di 22,3 milioni e molti investimenti sono la continuazione di impegni già annunciati”.