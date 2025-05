Clima incandescente fra maggioranza e opposizione di Udine dopo il consiglio comunale di ieri in cui si discuteva il documento finanziario. In mezzo la maggioranza ci aveva infilato una mozione di sentimenti sul “riconoscimento dello stato di Palestina”. Serviva? L’opposizione è uscita dall’aula (motivazione in fondo) e la sinistra (anche da loro 6 consiglieri non hanno votato ndr..) accusa. Vidoni e Govetto di Fratelli d’Italia replicano:

«È necessario rispondere con chiarezza ad alcune insinuazioni e accuse, false e offensive, collegate al Consiglio comunale di ieri. Per oltre cinque ore l’aula ha esaminato questioni di reale interesse per la città di Udine, quali l’assestamento di bilancio e l’approvazione del progetto definitivo della nuova sede della Protezione civile. Dopo le 23.00 rimanevano ancora da affrontare due temi altrettanto rilevanti e meritevoli di approfondimento: la modifica dello statuto, che introduce la figura del Garante dei diritti dei detenuti, e tre mozioni di sentimento relative al conflitto israelo-palestinese. Il centrodestra, sensibile e consapevole della delicatezza di tali argomenti, ha chiesto il rinvio della seduta per consentire un dibattito adeguato ed esaustivo in altra giornata. Le mozioni presentate erano tre: una della maggioranza, dal contenuto a nostro avviso generico, e due dell’opposizione, più articolate e puntuali. Il centrosinistra tuttavia, senza addurre alcuna motivazione, ha votato per proseguire i lavori, rinunciando così a un confronto serio e democratico con l’opposizione. La modifica dello statuto, adottata in passato sempre con il consenso di tutte le forze politiche, è stata quindi approvata con i soli voti della maggioranza. A seguire abbiamo assistito al consueto teatrino della sinistra, che ha discusso esclusivamente le proprie mozioni, dimostrando maggiore interesse per la retorica che per i problemi concreti richiamati nei documenti ed evitando di confrontarsi, come spesso accade, sulle proposte presentate dal centrodestra. La maggioranza ha poi accusato l’opposizione di essere fuggita dal confronto, dopo che erano state depositate ben due mozioni di sentimento a firma della minoranza e dopo che lo stesso centrodestra aveva richiesto il rinvio per una discussione più ampia e approfondita. Ma vi è di più, perché i dati relativi alle presenze mostrano che alcuni consiglieri di maggioranza, dopo aver respinto la richiesta di rinvio e preteso di continuare la discussione, hanno abbandonato subito dopo l’aula. Non solo falsi, ma anche incoerenti e ipocriti. Questa è la maggioranza di centrosinistra che sta governando la città di Udine».