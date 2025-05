CuntaLaSpunta Exxx….Polzive!!! La Sinistra perde la tramontana sulla nuova sede della Protezione Civile a Udine. Dopo due anni di tormenti sul consumo di suolo, il consigliere della Lega ottiene il via libera per la nuova sede. Persi quasi due anni a causa degli oppositori. Sarà intestata a Zamberletti.

Oltre al documento economico sull’assestamento di bilancio del comune di Udine approvato ieri sera, l’aula si è espressa anche sull’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della tormentata nuova sede della Protezione Civile. Impegno di spesa complessivo 3 milioni e 700mila euri. Finalmente, dopo anni e anni, i volontari di Udine, grazie all’impegno e la costanza del consigliere della Lega Andrea Cunta, avrà la sua sede. Il percorso non è stato facile visto che la maggioranza sul progetto si è sempre divisa per evitare lotte interne che avrebbero “compromesso la stabilità” fa sapere il consigliere Cunta. Sono due anni che lottano contro la nuova sede, invocando il consumo di suolo, poi hanno avviato una raccolta firme e alla fine, ieri sera, hanno votato tutti a favore (no di Antonella Gatta) – riferisce Cunta – che “rivendica la paternità della nuova soluzione assieme alla Lega”. E’ stata una vittoria da parte della Lega nonostante l’ostruzionismo della maggioranza. E’ un successo che dimostra l’impegno di Cunta e del partito di Fedriga verso la cittadinanza, un impegno verso i volontari della Protezione Civile. Una sconfitta invece per la maggioranza che, a parole esalta i volontari quando intervengono per le emergenze ma che nei fatti si oppone quando si tratta di fornire loro una sede più adeguata.