Con 85 sì, 45 no e 10 astenuti l’aula ha approvato il disegno di legge costituzionale già approvato in prima deliberazione dalla Camera. Il segretario della Lega Dreosto, il partito che si è intestato la battaglia per la reintroduzione degli enti intermedi commenta: «Fine di un fallimento della sinistra, restituiamo ai territori il loro ruolo. Con questo passaggio al Senato sulla reintroduzione delle Province in Friuli Venezia Giulia, si chiude finalmente una delle pagine più disastrose imposte dalla sinistra e da Debora Serracchiani, l’abolizione di un ente fondamentale, cancellato per puro ideologismo e senza ascoltare i territori. Le UTI sono state un clamoroso fallimento, imposte dall’alto, prive di consenso, hanno paralizzato l’amministrazione locale e creato disservizi ovunque. Con la Lega al governo, riportiamo ai cittadini un’istituzione utile, concreta, vicina, una vittoria del buonsenso e della buona politica, quella che parte dai territori e lavora per loro». La proposta di legge, nata da un’iniziativa del Consiglio regionale, ha avuto il primo via libera alla Camera il 23 ottobre scorso e adesso torna alla Camera per il terzo dei quattro passaggi parlamentari. Il segretario regionale di Fratelli d’Italia si esprime in questi termini rispetto al passaggio in Senato della modifica dello statuto fvg: “Sono soddisfatto per l’approvazione in Senato del disegno di legge costituzionale che modifica lo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e che, tra l’altro, andrà a reintrodurre le Province con l’elezione diretta. Noi daremo di nuovo dignità alle Province dotandole di personale altamente qualificato. Siamo quasi alla fine di un percorso voluto da questa maggioranza, si tratta di un tema su cui Fratelli d’Italia ha sempre prestato la massima attenzione. Chi in passato ha abolito le Province ha commesso un grave errore, che non ha portato a nessun risparmio e non ha snellito il sistema. Andremo a rimediare al deficit organizzativo in termini di carenza nei servizi dei cittadini. La proposta di legge, nata da un’iniziativa del Consiglio regionale, ha avuto il primo via libera alla Camera il 23 ottobre scorso e adesso torna alla Camera per il terzo dei quattro passaggi parlamentari”. Lo afferma in una nota l’On. Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e Presidente della Commissione Lavoro della Camera.