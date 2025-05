RiccardiSuiBaluardi Exxx…Polzive!!! Fedriga si fida solo dell’assessore. Il patto di legislatura prende forma con il nuovo piano presentato ieri. Dopo mesi e mesi di incazzature l’assessore scuce 40 milioni di euri per premiare il personale sanitario. UilFpl e Nursind: “Ora l’incremento delle indennità per pronta disponibilità”.

La sanità, cui il ministro Ciriani aveva preso a pretesto per mettere in moto la più assurda crisi della RegioneFvg, resta saldamente nelle mani di Forza Italia e dell’assessore uscente Riccardi. Il patto di legislatura proposto da Fedriga che presenterà in consiglio regionale il 17 giugno ha già una casella ben coperta. Lo si è capito dal piano presentato ieri alle parti sociali a Palmanova cui ne dà notizia il Tgr Rai. Riccardi propone un programma di investimenti di 40 milioni di euro per il 2025, per premiare il lavoro, contrastare le fughe e rendere più attrattivo il sistema salute pubblico. L’assessore, che era accompagnato dai vertici della direzione di Arcs, lo ha illustrato alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza. A beneficiarne potrà essere buona parte dei quasi 21mila dipendenti del Servizio sanitario regionale, con misure specifiche pensate per chi lavora nell’emergenza urgenza. Alle Aziende, inoltre, saranno destinati specifici fondi per 1,6 milioni di euro per progetti di welfare. «Per perfezionare questo piano – ha spiegato Riccardi – abbiamo adottato un criterio che parte dalla valorizzazione delle aree di maggiore crisi, l’emergenza urgenza, per poi allargarci all’intera platea dei professionisti della salute». Nel 2025 ai dipendenti del Ssr potranno dunque essere riconosciuti poco meno di 40 milioni di euro di indennità, parte dei quali dedicata esclusivamente a chi opera nelle aree di emergenza urgenza e parte ripartita a tutto il sistema. Le indennità proposte prevedono una valorizzazione che in alcuni casi potrà arrivare a raddoppiare quanto già previsto dall’indennità contrattuale nazionale. I fondi destinati a queste indennità saranno pari a 6,8 milioni di euro per il comparto e a 6,3 milioni di euro per la dirigenza medica. Risolta anche l’annosa questione spesso sollevata da UilFp e Nursind sull’incremento delle indennità per pronta disponibilità, servizio notturno e particolari servizi. Restano ancora in sospeso i punti dell’equità salariale fra i professionisti delle diverse Aziende, gli incentivi per le aree e i settori meno attrattivi e un regolamento regionale per i buoni pasto. Prossimo incontro il 5 giugno, 10 giorni prima del consiglio regionale..