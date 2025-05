Crisi&Sorrisi Exxx…Polzive!!! Fedriga mette ordine al “patto di legislatura”. L’assessore Bin ripiega sulle assicurazioni. Su La Gazzetta dello Sport, con fotona in taglio basso, la pubblicità de “Io Sono Friuli Venezia Giulia” accostata, a gratis, alla sede della società “Generali”. Per Bin: “C’è tutto un mondo da scoprire”.

E’ il tempo frenetico dove si mette a punto il “Patto di legislatura” cui il “garante” Fedriga è al lavoro per presentarlo il 17 giugno in Consiglio Regionale. E ci sono novità. Se sulla sanità di Riccardi la burrasca non si è ancora stemperata, altrettanto si può dire sull’assessore senza deleghe Sergio Bin che si sta “guardando intorno”. E oggi più di qualche elettore di centrodestra ha storto il naso quando ha notato sul quotidiano sportivo “La Gazzetta dello Sport” in taglio basso, una fotona dello sponsor regionale: “Io Sono Friuli Venezia Giulia” corredato dallo slogan, “C’è tutto un mondo intorno…”. Quale mondo? In risalto nella pagina appare il marchio di “Generali” con l’inconfondibile Leone. La regione si fa veicolo di promozione, a gratis, del colosso delle assicurazioni triestine? Cosa c’è dietro il messaggio con foto pubblicato oggi? Si prospetta un futuro di agente assicurativo per l’assessore senza deleghe Bin? Non c’è altra spiegazione. Il patto di legislatura prende forma. Dalle attività produttive alle assicurazioni.