FedrigaSullaRiva Exxx…Polzive!!! La Corte dei Conti salva il “patto di legislatura” del presidente. Apprezzata l’intuizione dell’assessore Riccardi sulle Case di Comunità per compensare la carenza di medici di famiglia: “L’attuale programmazione è in sintonia con il PNRR”. Persistente carenza di personale medico. Si rafforza la posizione di Forza Italia nel “Patto di Legislatura”.

La sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia ha presentato oggi il documento sullo “Stato di attuazione della riforma dell’assistenza territoriale nella prospettiva PNRR”. L’attuale programmazione, rilevano i magistrati contabili, è in sintonia (Riccardi) con gli obiettivi del PNRR e individua le Case di Comunità come strutture di riferimento per il cittadino caratterizzate da facilità di accesso, ampiezza di orario (24 ore su 7 giorni, nelle spoke 12 ore su 6 giorni), integrazione tra professionisti (MMG e specialisti) e setting di cura diversi e tra componente sanitaria e componente sociale, presenza di personale infermieristico e attrezzature diagnostiche dedicate. Nell’ottica della riforma la Casa di Comunità, che non sostituisce, ma integra l’attività del cosiddetto “medico di famiglia”, è una soluzione che va realizzata con la massima tempestività non solo per rispettare i tempi del PNRR, ma anche, e soprattutto, per offrire ai cittadini un servizio più efficiente ed adeguato ai crescenti e diversificati bisogni di salute. In realtà in Friuli l’assessore Riccardi si è sempre dimostrato favorevole all’iniziativa grazie anche ai fondi del PNRR che consentono di portare ad alti livelli il servizio territoriale. E la Corte dei Conti lo ha rilevato. Sevono? certo, il servizio risulta ancora più necessario laddove si consideri che gran parte dei medici di medicina generale in Friuli Venezia Giulia ha un bacino di utenza di 1500 e più assisti in una situazione che, in concreto, anche con la massima abnegazione da parte dei professionisti, è estremamente difficile garantire quel rapporto personalizzato che stava alla base dell’attività a ciclo di scelta. Pertanto la scelta dell’assessore è certamente lungimirante. Resta solo un punto che verrà superato appena torna il sereno in maggioranza e dopo le sportellate di Fratelli d’Italia che, solo per questioni personali (Ciriani non gradisce la nomina di Giancarlo Tonutti a DG dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale) aveva creato la crisi in maggioranza. Purtroppo, va ricordato, che la “Riforma dell’Assistenza Territoriale” accusa una cronica mancanza di personale e di conseguenza, tutte le strutture previste dal PNRR e dalla riforma in oggetto non potranno essere operative”. Lo scrive la sezione regionale della Corte dei Conti analizzando la sanità in Friuli Venezia Giulia. L’organo di controllo indica la necessità di “un’attenta programmazione delle risorse” e di “improcrastinabili scelte di definizione dei modelli organizzativi”. Modelli organizzativi che si sono scontrati con alcuni dirigenti di ARCS: Mauro Asaro (direttore centrale salute) e Chiara Gandolfi (Servizio assistenza distrettuale ed ospedaliera). Serve un rafforzamento delle strutture preposte, perché è sui numeri che si fa una “razionale programmazione del sistema sanitario”. Stimato innanzitutto il fabbisogno di personale per dare piena attuazione alla riforma: mancano all’appello 233 infermieri, 107 OSS, 118 professionisti nella riabilitazione, 189 medici di continuità assistenziale e 187 medici di medicina generale. Per questi ultimi, in alcune zone, come in Carnia e nel Livenza ci sono carenza rispettivamente del 38% e del 35%; del 39% nell’Alto Isontino. Non solo: i medici di famiglia hanno già in media 1521 pazienti ciascuno, quando il rapporto ottimale sarebbe un medico ogni 1.300 assistiti: non possono farsi carico di più oneri, e quelli di non recente impiego possono scegliere di non svolgere servizio nell’ambito delle nuove strutture previste dal PNRR. Una criticità da risolvere con la contrattazione. “Non può ritenersi ammissibile – scrive la Corte dei Conti – che un’eccessiva procrastinazione delle trattative possa incidere negativamente sull’erogazione del servizio. La sottoscrizione degli Accordi integrativi regionali sarebbe dovuta intervenire entro il 28 ottobre 2023; termine che non è stato rispettato”.

