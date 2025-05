SindacatoAvvelenato Exxx…Polzive!!! Burrasca tropicale sulla CISL il sindacato del commissario Cannarsa, quello accusato (da un’iscritta) di aver intascato i soldi dei corsi. Si è dimesso il Segretario Generale Maurizio Petriccioli. Pesa il flop alle ultime elezioni RSU. In Asugi non va oltre il 12,5%.

Il 20 maggio Maurizio Petriccioli, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Segretario Generale della Federazione dei pubblici dipendenti della CISL. Le ragioni addotte sono “motivi di salute”, come riportato nella lettera inviata ai componenti del Consiglio Generale della FP. Fra chi conosce Petriccioli si è subito alzato il livello di preoccupazione. È inevitabile chiedersi se davvero, in poche settimane, le sue condizioni siano peggiorate al punto da giustificare un passo indietro così brusco. Solo un mese fa, infatti, il congresso nazionale della Funzione Pubblica – svoltosi il 9 e 10 aprile a Firenze – lo aveva confermato alla guida con un largo consenso. Nel rispetto dovuto a ogni questione personale, il sospetto che ci sia dell’altro è legittimo. Non marginale il pessimo risultato alle ultime elezioni RSU. Solo nell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, la CISL non è andata oltre il 12,5%. Un fallimento. Per noi (Leopost) c’è dell’altro che si può ricondurre al caso Cannarsa sollevato su queste pagine da una dirigente che ha dettagliato l’attività del “commissario” inviando una lettera di fuoco al presidente: «Egregio dott.Petriccioli, Le scrivo questa email per spiegare la mia posizione, ormai ex, con la Cisl Fp Fvg. La informo che Nicola Cannarsa (querelante Leopost) è un manipolatore, bugiardo, maschilista e tanto altro. Cannarsa Nicola – prosegue la dirigente Cisl – è lo zimbello della politica in Fvg, il PD ha fatto più di una interrogazione regionale (Diego Moretti PD) su di lui e Le ricordo che di fatto non gli è stata concessa la tanto aspirata mobilità in Regione, l’unica cosa alla quale lui aspirava per proprio interesse personale. Cannarsa parla solamente per avere agevolazioni per se stesso, come la richiesta di mobilità verso Asugi Trieste (12,5%!!), ma a livello politico e sindacale, pochi sanno il suo nome o il suo viso, anche all’interno della Cisl». L’affondo finale della dirigente si trasforma in appello: «Ritenevo la Cisl Fp una federazione onesta, al di fuori di queste cose, non faccia che questo pensiero venga sporcato dal comportamento di Cannarsa, non permetta che la Fp Fvg imploda e venga azzerata! Mi scuso di averla disturbata – conclude – ma ci tenevo a farle sapere che Cannarsa di vanta di avere la Segreteria Nazionale nel suo pugno». Sindacato avvelenato.