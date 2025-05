DeToniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! La consigliera Eloisa Gatta inchioda la sinistra ZTL sulla nuova sede della Protezione civile: Stracciato il manifesto-pro Verdi di “Udine Capitale dello Zero consumo di suolo”. Non dico No alla PC, dico no al consumo di suolo che era nel programma del sindaco per prendere i voti degli ambientalisti.

Dopo due anni di tormenti, la sinistra ZTL che governa Udine, pur di nascondere le fratture ormai insanabili che si sprigionano al suo interno, ha votato a favore della nuova sede della Protezione Civile andando contro il programma della coalizione che ormai si tiene unita col fil di ferro. Stracciato il manifesto elettorale in cui si leggeva, per attirare il voto degli ambientalisti: “Udine può divenire Capitale dello zero Consumo di Suolo”. Sicuri? La consigliera Antonella Eloisa Gatta (“Costruire Futuro”) ha votato contro e ne spiega le ragioni: «Lasciatemi esprimere la mia gratitudine, a scanso di equivoci, nei confronti della PC, un’istituzione che incarna lo spirito di solidarietà, resilienza e abnegazione: Quando la natura si scatena la Protezione Civile è lì, pronta a intervenire con tempestività ed efficacia. Uomini e donne, spesso volontari, animati da un profondo senso civico, si mettono al servizio degli altri, senza esitazione e con encomiabile coraggio. Ma qui oggi non si sta parlando del valore della Protezione Civile, che è indiscusso, ma, della scelta di questa specifica area di trasformare un’area agricola, seppur minore, in un’area su cui verrà costruita la sede. Non dico no alla Protezione Civile, dico No al consumo di suolo per costruire la sede. Apprezzo l’impegno dell’assessore Zini nell’assecondare questa richiesta – incalza la consigliera Gatta – frutto di una intensa attività di dialogo con i cittadini del quartiere del Partidor già martoriato da insediamenti importanti e che, in quel lotto sognavano un’area verde, un polmone per Udine sud. Vennero raccolte anche 800 firme per questo. Furono anche individuati capannoni o cmq siti alternativi con caratteristiche adeguate a quanto necessario per la PC, che rispondeva a quell’idea di privilegiare il recupero dell’esistente.

Avevo fatto notare – prosegue la consigliera Gatta – che esiste un fondo nazionale di 160 milioni per supportare le amministrazioni che intendono rallentare il consumo di suolo. Ma niente, si è andati avanti imperterriti. Il fondo c’era, i soldi (regionali) anche, perché non farlo li?

Basta con questo continuo brusio, fastidioso di chi, come me, ha creduto in quel manifesto elettorale. Io ho creduto in quella promessa: «Udine può diventare “Capitale dello zero consumo di suolo”. Il suolo non è una risorsa inesauribile. È un capitale naturale prezioso, formatosi in millenni, che svolge funzioni vitali per la nostra esistenza. Ogni ettaro di suolo che viene impermeabilizzato, cementificato o destinato a nuove costruzioni – conclude la consigliera comunale – è un pezzo del nostro territorio che viene irrimediabilmente perduto». Stracciato il seducente manifesto elettorale acchiappa Verdi. Maggioranza che si tiene in piedi col fil di ferro.