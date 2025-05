LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Province salva-crisi. Il segretario Fvg Dreosto e il vice Pizzimenti annunciano: prossimo anno si vota. Segretissimo vertice a Palmanova per decidere le candidature dell’Alleanza. In corsa gli assessori azzoppati dal terzo mandato.

Segretissimo vertice oggi in mattinata a Palmanova. I leader del Carroccio FVG, il segretario regionale FVG Marco Dreosto e il vice Graziano PIzzimenti (vedi foto), si sono incontrati lontano dai riflettori per ragionare, a quanto risulta, sullo stato dell’introduzione delle province. L’argomento è di livello e va a sfiorare la crisi di maggio dell’Alleanza. Ad arricchire ed approfondire il tema ha partecipato il consigliere regionale Francesco Martines che possiede una notevole esperienza in fatto di enti locali intermedi avendo svolto il ruolo di consigliere per diversi mandati (dal 2006 al 2011). Ormai siamo in dirittura d’arrivo e per Pizzimenti si andrà al voto il prossimo anno anche perché, dieci giorni fa, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha concluso positivamente l’esame del disegno di legge costituzionale riguardante la reintroduzione delle Province elettive nel Friuli-Venezia Giulia. Per tal motivo il “vertice” palmarino assume un accento politico di gran livello. Prima di affrontare l’argomento legge elettorale (suddivisione dei collegi….) sono spuntati i nomi delle “pesature” e distribuzioni dei candidati per il prossimo anno. Con una variabile in più: quale sarà il destino degli assessori di centrodestra che, non passasse il terzo mandato, resterebbero fuori dalla partita regionale? La Lega, tenutaria della maggioranza in forza dell’incarico di “garante” che Fratelli d’Italia ha affidato al presidente Fedriga, sta riflettendo sulla candidatura a presidente di uno di coloro che sono finiti nel tritacarne delle “deleghe”. Ci sarà un risarcimento? Chi fra i 7 sarà il candidato presidente? Decide la Lega. A margine del dibattito è emerso il tema, decisivo, quello della legge elettorale. La provincia sarà suddivisa in collegi? come in precedenza? oppure, come vorrebbe l’assessore Roberti verrà varata una nuova legge?