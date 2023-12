UdineseCalcio Exxx…Polzive!!! La squadra non funziona e la televisione nemmeno. La famiglia Pozzo comunica il “passaggio” di Tv12 al gruppo di Antenna Tre Rete Veneta di Bassano del Grappa. Lo schiaffo: Telequattro di Trieste piloterà la Tv friulana.

Secondo i protagonisti dell’operazione, la televisione dei Pozzo “potrà avvalersi del know how di Telequattro di Trieste per entrare ancora più in sintonia con il suo territorio per quanto riguarda i contenuti di carattere generalista”. Il comunicato è stato diffuso ieri mattina e in redazione nessuno e l’aspettava. L’Udinese Calcio Spa e Telequattro Srl comunicano il prossimo passaggio di TV12 UdineseTV alla società Teleradio Diffusione di Bassano del Grappa il cui titolare è Giovanni Jannacopulos. E’ la società che comprende Antenna Tre, Rete Veneta, Telenordest e, appunto, Telequattro. Il network, conta più di 100 dipendenti, otto sedi e una audience che supera abbondantemente il milione di telespettatori al giorno. Secondo i veneti la Tv friulana “continuerà ad essere la tv ufficiale di Udinese Calcio assicurando ai tanti tifosi del club bianconero gli stessi contenuti esclusivi che già ne qualificano la programmazione”. Dall’Udinese calcio fanno sapere che: “Rimarranno nel palinsesto gli abituali appuntamenti dedicati alla squadra che caratterizzano la settimana di TV12 UdineseTV. Nel segno della continuità anche la scelta di mantenere il centro di produzione nei nuovi modernissimi studi recentemente ultimati all’interno del Bluenergy Stadium e la conferma dei dipendenti della struttura tecnico-giornalistica attualmente operativa. L’operazione – si legge nel comunicato – permetterà al gruppo Medianordest di diventare protagonista diretto anche nel territorio friulano partendo dall’ottima quota di ascolti detenuta da TV12 UdineseTV. Dal canto suo, l’emittente che Udinese Calcio ha portato a raggiungere standard di livello assoluto nel panorama delle tv regionali promuovendo una competizione di cui ha goduto l’interacomunità, potrà avvalersi del know how di Telequattro per entrare ancora più in sintonia con il suo territorio per quanto riguardai contenuti di carattere generalista”. Tra le righe significa che Trieste piloterà dal golfo la Tv del Friuli. Sull’argomento interviene Andrea Sessa vice presidente di Teleantenna Monfalcone, “Dopo i quotidiani Piccolo e Messaggero Veneto, anche le televisioni rischiano di finire in mano ai veneti. E’ una situazione veramente triste”.